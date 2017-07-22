Что интересного пройдет на выходных кроме «Шукшинских дней на Алтае»?

Как отдохнуть на выходных и куда сходить в Барнауле 22 и 23 июля?



Главным культурным мероприятием выходных станут «Шукшинские дни на Алтае», и все неравнодушные к творчеству Василия Макаровича отправятся на гору Пикет участвовать в различных интерактивах и смотреть фильм Гарика Сукачева «Алтайская песня». А для тех, кто не сможет отправиться на родину нашего знаменитого земляка, мы подготовили гид по интересным событиям, которые пройдут в краевой столице 22 и 23 июля.

Музей «Мир камня» приглашает всех отправиться на пешую экскурсию под названием «Барнаул демидовский». Маршрут пройдет по сердцу старого города — по улицам Ползунова и Пушкина. Также пришедшим расскажут о Демидовской площади и площади Свободы. Начало в 15:30, а сбор на Ползунова, 39.

Кроме того, тем, кто еще не видел новую выставку Women. Today, которая открылась на теАRTральной площадке «Спичка» (Ползунова, 37), мы советуем сходить и посмотреть на работы арт-группы «Паприка». Их современные живописные работы показывают, какое реальное положение занимают женщины в современном мире, как на практике реализовалась их свобода и независимость, имеет ли место социальное неравенство и многое другое.

Закончить субботу можно на концерте в Hairy Lemon Pub группы «Gang Band», которая исполняет кавер-версии хитов всех времен, либо в Rock Pub, здесь выступит ска-команда «Чилинтано». Оба мероприятия начнутся в 21:00.

В воскресенье в парке «Солнечный ветер» пройдет фестиваль «Жизнь летит, аж шляпу сносит». Начало в 16:00. Здесь соберутся все любители этого аксессуара. Также здесь пройдут различные мастер-классы, шляпный флешмоб и конкурс на лучший головной убор.

На большом экране в эти выходные стоит посмотреть драму Кристофера Нолана с Томом Харди, Кеннетом Брана, Киллианом Мёрфи и Марком Райлэнсом «Дюнкерк», картины «Планета обезьян: Война» и «Человек-паук: Возвращение домой», ужасы «Дикая история Ужас Амитивилля: Пробуждение» и «Черная вода», а детей можно сводить на «Тачки 3» и «Гадкий я 3».