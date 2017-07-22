Что интересного пройдет на выходных кроме «Шукшинских дней на Алтае»?

Александр
Автор: Александр Июль 22, 2017 17:45

Что интересного пройдет на выходных кроме «Шукшинских дней на Алтае»?

Что интересного пройдет на выходных кроме "Шукшинских дней на Алтае"?

Как отдохнуть на выходных и куда сходить в Барнауле 22 и 23 июля?
Что интересного пройдет на выходных кроме "Шукшинских дней на Алтае"?

Главным культурным мероприятием выходных станут «Шукшинские дни на Алтае», и все неравнодушные к творчеству Василия Макаровича отправятся на гору Пикет участвовать в различных интерактивах и смотреть фильм Гарика Сукачева «Алтайская песня». А для тех, кто не сможет отправиться на родину нашего знаменитого земляка, мы подготовили гид по интересным событиям, которые пройдут в краевой столице 22 и 23 июля.

Музей «Мир камня» приглашает всех отправиться на пешую экскурсию под названием «Барнаул демидовский». Маршрут пройдет по сердцу старого города — по улицам Ползунова и Пушкина. Также пришедшим расскажут о Демидовской площади и площади Свободы. Начало в 15:30, а сбор на Ползунова, 39.

Что интересного пройдет на выходных кроме "Шукшинских дней на Алтае"?

Кроме того, тем, кто еще не видел новую выставку Women. Today, которая открылась на теАRTральной площадке «Спичка» (Ползунова, 37), мы советуем сходить и посмотреть на работы арт-группы «Паприка». Их современные живописные работы показывают, какое реальное положение занимают женщины в современном мире, как на практике реализовалась их свобода и независимость, имеет ли место социальное неравенство и многое другое.

Что интересного пройдет на выходных кроме "Шукшинских дней на Алтае"?

Закончить субботу можно на концерте в Hairy Lemon Pub группы «Gang Band», которая исполняет кавер-версии хитов всех времен, либо в Rock Pub, здесь выступит ска-команда «Чилинтано». Оба мероприятия начнутся в 21:00.

В воскресенье в парке «Солнечный ветер» пройдет фестиваль «Жизнь летит, аж шляпу сносит». Начало в 16:00. Здесь соберутся все любители этого аксессуара. Также здесь пройдут различные мастер-классы, шляпный флешмоб и конкурс на лучший головной убор.

На большом экране в эти выходные стоит посмотреть драму Кристофера Нолана с Томом Харди, Кеннетом Брана, Киллианом Мёрфи и Марком Райлэнсом «Дюнкерк», картины «Планета обезьян: Война» и «Человек-паук: Возвращение домой», ужасы «Дикая история Ужас Амитивилля: Пробуждение» и «Черная вода», а детей можно сводить на «Тачки 3» и «Гадкий я 3».

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Александр
Автор: Александр Июль 22, 2017 17:45
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  • Ирина

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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