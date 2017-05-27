Что интересного пройдет в Барнауле на выходных и где побывать 27 и 28 мая?

Выступление хора Валаамского монастыря, путешествие на сереброплавильный завод и другие интересные мероприятия выходных



Не знаете, как провести последние выходные мая в этом году, читайте наш традиционный гид и отправляйтесь на самый интересные мероприятия.

Начать выходные можно с экскурсии на Барнаульский сереброплавильный завод, которая состоится в субботу и начнется в 15:30. Проводит ее музей «Мир камня». У участников будет возможность прикоснуться к вековым стенам и услышать увлекательный рассказ о месте, с которого началась история города. Сбор гостей пройдет по адресу: улица Ползунова, 39.

В театре драмы вечером покажут комедию «Сон в летнюю ночь», начало в 17:30. А в Harat’s Pub в 21:00 выступит группа «SkAйФ», которые исполняют каверы на группировку «Ленинград», а также песни собственного сочинения.

Одним из главных мероприятий субботы станет концерт хора Валаамского монастыря. Это уникальный творческий коллектив, знаменитый по всему миру. Исполнители представят музыкально-поэтическую программу «Свет Валаама», зрители услышат старинные церковные распевы, русская классическая и современная духовная музыка, лирические, патриотические песни и многое другое. Мероприятие пройдет во Дворце культуры Барнаула, а начнется в 17:00.

В воскресенье в Краевом дворце творчества детей и молодежи можно будет посмотреть спектакль-концерт «Городок в табакерке» по мотивам творчества Александра Вертинского от театра-студии «Розовый балет». Начало в 18:30.

Вечером в баре «Джем» выступит группа «Адаптация», известная в 90-е. Музыканты готовят большую программу, в которую вошли все главные хиты и раритетные песни. Сбор гостей в 20:00.

Среди киноновинок недели «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». На большом экране зрители увидят Джонни Деппа, Орландо Блума, Джеффри Раша, Хавьера Бардема и других популярных актеров.

Детей можно сводить в театр кукол «Сказка» на спектакли «Гусенок» и «Как Лиса Медведя обманывала».