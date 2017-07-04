Что интересного пройдет в Барнауле с 3 по 7 июля и где стоит побывать?

Выставки известного художника, концерты барнаульских групп, кинопремьеры и другие развлечения наступившей недели

Первая неделя июля в этом году пришла к нам с дождями и не самой теплой погодой, а что приготовили барнаульцам культурные площадки и будет ли куда сходить на этой рабочей неделе, смотрите в нашем традиционном гиде.

Понедельник

Начать неделю можно с просмотра киноновинок, которые вы еще не видели. Среди стоящих фильмов «Трансформеры: Последний рыцарь», «Мумия», «Холодное танго», а также мультипликационная картина «Гадкий я 3».

Вторник

4 июля в Rock Pub (Союза Республик, 44А) состоится акустический концерт. Зрители услышат песни таких групп как «Земфира», «Сплин», «Наутилус Помпилиус», «Чайф», ДДТ, «Смысловые галлюцинации», Noize MC и других. На сцену выйдут барнаульские команды «Невесомость», дуэт «Bailar Bailar» и музыкант Дмитрий Ерушов. Начало в 19:00.

Среда

В среду откроется выставка известного барнаульского художника Алексея «Леки» Чеканова. Экспозиция получила название «Пока ходил за Дошираком», а увидеть ее можно будет в галерее «Бандероль».

Напомним, что «Лёка» Чеканов — это андеграундный художник и отчаянный нонконформист. Его творчество, как пишут искусствоведы «Бандероли», это всегда падение в неизвестную реальность. На выставке «Пока ходил за дошираком» художник представит свою графику: рисунки, выполненные в смешанной технике.

«Весёлая графика художника только с виду простодушна. Философия, абсурд, ирония и тонкий юмор в них зашкаливает. А авторские тексты, которыми художник дополняет рисунки, полны сарказма и размышлений о смысле всего вокруг. Смысла, который доступен, возможно, только по пути за дошираком», — комментируют в галерее.

Четверг

6 июля на большом экране появятся такие картины, как «Человек-паук: Возвращение домой» и триллер «Эксперимент «Офис». А детей стоит сводить на «Сказ о Петре и Февронии».

Пятница

Завершить рабочую неделю можно на концерте группы «Nоль-Три» в Rock Pub, начало концерта в 21:00 или на вечеринке «Самая лучшая пятница» в клубе «Garage» (Г. Исакова, 149а).