Что из себя представляют антивандальные светильники?
На сайте «http://sp-elektro.ru/» можно подобрать электротехническое оборудование, а точнее, антивандальные светильники.
Зачем они нужны?
Часто осветительные приборы в подъездах многоквартирных домов становятся постоянным поводом для беспокойства.
Хулиганы будто специально дожидаются, когда будет вкручена очередная лампочка, чтобы разбить ее, выкрутить или сотворить что-то еще похуже.
Потому никого не удивляет, когда по решению управляющей компании устанавливаются эти специальные светильники.
Какие они?
Изготавливают их из специальных материалов, которые устойчивы к ударам и не рассыплются при повреждении на острые элементы. К тому же их специально делают удобными для очистки. В конструкция таких светильников могут быть включены элементы крепления стекла, даже решетки, взломать которые непросто, а значит, можно не беспокоиться, что лампа снова будет похищена
Есть и светодиодные. Они, к тому же, экономичны, так как имеют немалый срок эксплуатации, и очень надежны.
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