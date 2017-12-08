Что из себя представляют антивандальные светильники?

На сайте «http://sp-elektro.ru/» можно подобрать электротехническое оборудование, а точнее, антивандальные светильники.

Зачем они нужны?

Часто осветительные приборы в подъездах многоквартирных домов становятся постоянным поводом для беспокойства.

Хулиганы будто специально дожидаются, когда будет вкручена очередная лампочка, чтобы разбить ее, выкрутить или сотворить что-то еще похуже.

Потому никого не удивляет, когда по решению управляющей компании устанавливаются эти специальные светильники.

Какие они?

Изготавливают их из специальных материалов, которые устойчивы к ударам и не рассыплются при повреждении на острые элементы. К тому же их специально делают удобными для очистки. В конструкция таких светильников могут быть включены элементы крепления стекла, даже решетки, взломать которые непросто, а значит, можно не беспокоиться, что лампа снова будет похищена

Есть и светодиодные. Они, к тому же, экономичны, так как имеют немалый срок эксплуатации, и очень надежны.