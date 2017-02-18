Что из себя представляют игры поезда?

Современные онлайн игры для детей все больше привлекают внимание с точки зрения полезности, рациональности и развития для ребенка. В этом смысле трудно назвать полезными агрессивные игры, в которых надо убивать, уничтожать, разрушать и драться. Естественное желание мальчика быть победителем достигается через уничтожение, агрессию и насилие.

Хочется верить, что индустрия игр рано или поздно обратит внимание на эту проблему, и станет работать под другим ракурсом, не разрушающим, а созидающим. В частности, в качестве примера хотелось бы привести игру «поезда», которая позволяет развить наблюдательность ребенка, внимание и усидчивость. перейдя по ссылке http://gamezgid.ru/igry-poezda/ можно узнать про игры поезда.

Наверняка маленькому ребенку еще не приходилось ездить в натуральном поезде и наблюдать за «бегущими» деревьями, кустарниками и далекими столбами из окна вагона. Тем и интересны игры в поезда, что кроме перевозки грузов можно наблюдать, что происходит за окном, как меняются условия игры. Построить новый объект, доставить строительный материал, не опоздать с доставкой груза или развить выгодный бизнес – все эти вопросы в порядке «актуальности» решаются в игре про поезда.

В этой категории предлагается много игр с разными сюжетами, в каждой из которых игрок может показать, на что способен.

В вагоны загружают важные грузы, секретные упаковки, и в задачу машиниста входит доставка грузов в целостности и сохранности, несмотря на сильную тряску, ожидающую машиниста в процессе транспортировки.

Если вы желаете попробовать себя в качестве водителя подземного метро – займетесь составом. Садитесь и плавно начинайте движение, следите за дорогой, за пассажирами в вагонах, осторожно открывайте и закрывайте двери. Все, как в настоящем метро.

Если вам предложи «левый» груз, вы можете хорошо заработать. Но если не доставите груз вовремя, будете выплачивать штрафы. Игра для будущих предпринимателей, которым в жизни приходится решать куда более сложные «задачи».