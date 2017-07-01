«Что-то у них какой-то мор на коллективе»: Лоза о смерти Олега Яковлева

Также музыкант заявил, что группа «Иванушки International» является бездарной

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал смерть экс-солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева.

«Что-то у них какой-то мор на коллективе. Второй солист уходит. Знаю несколько примеров, когда эстрадные артисты наплевательски относились к своему здоровью. Сашка Барыкин — та же самая ситуация. Ему сказали лежать, он поехал на гастроли. Нужно думать головой немного, не бывает железных людей», — цитируют «Известия» слова Лозы.

Также музыкант вспомнил историю с Евгением Белоусовым. «Ему тоже говорили, следи за собой, береги здоровье, врачи сказали. Все время мы надеемся на авось. Жалко, когда люди ни с того ни с сего, на ровном месте сами себе наживают такие проблемы», — добавил певец.

Кроме того, Юрий Лоза отметил, что сам по себе коллектив «Иванушки International» является бездарным.

«Матвиенко для них творил, Шаганов для них творил. Они исполнители. Все трое всегда были абсолютно бездарны в вопросе творчества. Это просто нормальные ребята, хорошие. Я к ним очень хорошо отношусь. Но не нужно их к творчеству примешивать», — уверен Лоза.

Напомним, что Олег Яковлев скончался на 48-м году жизни в одной из московских больниц утром 29 июня. Прощание с ним пройдет 1 июля.

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