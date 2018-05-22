Что увидят жители Алтайского края на «Ночи музеев»



Фото Евгений НАЛИМОВ

19 мая Алтайский край в тринадцатый раз присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев». Свои двери откроют 99 краевых, муниципальных, ведомственных, частных, школьных и университетских музеев и галерей, а также парки, театры и творческие студии по всему краю.

Барнаульцы могут выбирать из 47 вариантов субботнего досуга. Это не только выставки и экскурсии, но и посещение симуляционного центра медуниверситета, где врачи отрабатывают на манекенах разные лечебные манипуляции. Или собственноручное изготовление обручального кольца. Подробности рассказали на пресс-конференции в Художественном музее, где также представили девять новичков акции.

Маршруты и детали

Главная тема «Ночи музеев» в России – «Шедевры из запасников». В Барнауле музеи, официально участвующие в акции, будут отмечены специальным знаком. Охрану правопорядка обеспечивает ГУВД по краю.

– Для удобства посетителей мы разработали пять автобусных маршрутов, каждый включает посещение пяти музеев, – рассказала замдиректора Художественного музея и куратор «Ночи музеев» в крае Татьяна Бондаренко. – Записаться на них можно на Нулевом километре с 18 часов. Нам кажется, это особенно удобно для посетителей с детьми: не нужно бегать по городу, просто садитесь в автобус – и в пять музеев вы точно попадете. А когда движение по маршруту закончится, останется время, чтобы успеть куда-нибудь еще.

Не все музеи работают бесплатно, в 14 из них нужно будет купить входной билет – но не дороже 100 рублей. Для пенсионеров и школьников – 50 рублей, а дошкольники идут бесплатно. И помните о законе, ограничивающем пребывание несовершеннолетних в общественных местах в ночное время без сопровождения взрослых!

Гарри Поттер и ювелирная кухня

В этом году к акции впервые присоединились еще девять барнаульских организаций.

Музей Боевой Славы Алтайского политехнического техникума предлагает 11 экспозиций, посвященных Великой Отечественной войне и войне в Афганистане. Среди экспонатов – военно-полевая форма Маршала Советского Союза, кресло-катапульта, пневматический ППШ, авиационная пушка и различные награды. Кроме того, в училище пройдут мастер-классы по гончарному ремеслу, ювелирному делу, декорированию керамики и экскурсии в мастерские.

Ювелирную тему продолжает творческий центр «Ювелирная кухня», открывшийся на пр. Комсомольском, 114. В программе – выставка инструментов основателя ювелирного дела на Алтае Бориса Пластовского, а также мастер-классы по плавлению серебра и изготовлению украшений.

К музеям присоединяется театр кукол «Сказка», который уже в 18 часов ждет детей и взрослых на экскурсии по закулисью. Будут мастер-класс по изготовлению куклы, выставка кукол из спектаклей разных лет и квест по произведениям о Гарри Поттере.

История игрушек

К ностальгическим чувствам взывают программы парка «Центральный» и детского «Автоклуба» известного энтузиаста Сергея Поспелова.

«Парк «Центральный» – парк с историей» – так называется экскурсия, на которую приглашают посетителей «Музейной ночи». Кроме того, состоится квест «В поисках рецепта здоровья в аптекарском саду», выставка фотографий барнаульцев, на которых запечатлена история парка, откроется танцплощадка под открытым небом.

– К вопросу о шедеврах из запасников. У нас, конечно, не музейные фонды, но сохранились образы советских аттракционов, а некоторые до сих пор в действии, и 19 мая мы все это покажем, – говорит Вера Браженс, куратор площадки.

А краевой Дворец творчества детей и молодежи приглашает зрителей от 2 лет на выставку «Транспорт нашего детства».

– Подобных коллекций игрушечного транспорта за Уралом нет, – уверяет Сергей Поспелов.

Век детской игрушки всего 2 – 3 года, но здесь вниманию посетителей представят экземпляры 1940 – 1960 годов! А на копиях настоящих автомобилей с моторами будут катать детей.

За рамки

Барнаульский планетарий – «связующее звено между наукой, образованием, культурой и современными технологиями» – представляет полнокупольные программы и ретровыставку. Площадка Российской академии народного хозяйства и госслужбы – творческие силы студентов, спортивный квест, фотовыставку и экскурсию с фонариками.

А совсем недавно открывшееся арт-кафе «За рамки» (купольное здание торгового центра «Эдем» на проспекте Красноармейском) предлагает посетителям рисовать на широкоформатной бумаге руками и осмотреть инсталляции. Состоятся мастер-класс по скетчингу (быстрые зарисовки) и музыкальный вечер с живым вокалом.

Музей истории медуниверситета и медицины Алтая (ул. Папанинцев, 126) представит 12 коллекций по различным отраслям медицины и откроет для посетителей симуляционный центр – один из крупнейших в России, где на манекенах покажут различные медицинские манипуляции.

Справка

В Барнауле открытие «Музейной ночи» впервые состоится на Нулевом километре в 19 часов. Но уже в 18.00 там начнутся выставка ретроавтомобилей, викторины, ретротанцы и другое.



КАРПОВА

Любовь

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