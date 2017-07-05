Что вошло в программу «Шукшинских дней на Алтае» и кто их посетит?

Какие знаменитости посетят «Шукшинские дни» в этом году, что нового будет в программе и зачем стоит ехать на Пикет?

Традиционный для региона фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» пройдет с 18 по 22 июля, за это время в Барнауле, Бийске, Белокурихе и селах края состоится несколько десятков разнообразных мероприятий — если сравнивать с прошлым годом, программа стала больше и насыщеннее. А среди известных гостей можно будет увидеть артистов Ивана Кокорина и Марину Яковлеву, режиссеров Виктора Мережко, Анну Матисон и Ксению Баскакову, писателей Евгения Вололазкина, Юрия Козлова, Марию Макарову и многих других.

Чего ждать в этом году?

Как рассказали в Управлении по культуре и архивному делу, в ГМИЛИКА и музее имени Шукшина в Сростках, откроются несколько экспозиций, посвященных нашему знаменитому земляку. Увеличится количество событий, связанных с «Литературным перекрестком», так, встречи с писателями пройдут в библиотеках Новоалтайска, Павловска, Бийска, Белокурихи и Быстрого Истока, где свою новую книгу «Русское небо» представит Александр Кердан, выступит поэтесса Мария Маркова и другие представители делегации литераторов.

В библиотеке имени Вячеслава Шишкова 18 июля в 14:00 пройдет презентация специального номера журнала «Роман-газета», посвященного писателям Алтайского края. В данное издание вошли не только прославленные авторы, такие как Василий Шукшин, Георгий Гребенщиков, но и современные. Журнал вышел ограниченным тиражом и в продажу не поступит. В 15:30 в это же день пройдет встреча с Евгением Водолазкиным. Сейчас до 10 июля открыт конкурс на лучший вопрос этому писателю, задать их можно по почте biblio-reklama@mail.ru или в соцсетях краевой библиотеки, 11 июля — выберут десятку лучших, а уже на встрече с поклонниками творчества автор подарит трем участникам книгу с автографом.

Что интересного будет на кинофестивале?

Шукшинский кинофестиваль откроется красной дорожкой у театра драмы и картиной Виктора Мережко «Не ждали». Напомним, что в основную конкурсную программу в 2017 году вошли 9 фильмов, а в блоке короткометражного игрового кино представят 20 работ. Кроме того, в рамках «Шукшинских днй на Алтае» пройдет питчинг проектов молодых кинематографистов Сибири, который соберет начинающих режиссеров макрорегиона и профессионалов киноиндустрии со всей страны.

Все показы фильмов будут бесплатными, пройти можно по специальным пригласительным, их в свободном доступе оставят на кассах сети «Киномир», в залах которой и будут транслировать картины, сеансы запланированы на вечернее время — 18:00. Также фильмы увидят в Быстром Истоке и селе Поспелиха. Показы под открытым небом состоятся 19 и 20 июля в парке спорта Алексея Смертина, начало в 19:30.

Зачем ехать на Пикет?

Развлекательные мероприятия в Сростках начнутся с самого утра: на центральной улице, которая получит название Правда Шукшина, можно будет принять участие в различных интерактивах, например, прокатиться на телеге, распилить бревно или пообщаться с героями из произведений Василия Макаровича.

На стадионе села состоится песенный фестиваль, а во дворе сростинской библиотеки выступят писатели.

Заключительная программа стартует в 16:00 — после подведения итогов, выступлений гостей, запланирован концерт Льва Шапиро, а в 20:00 всем собравшимся представят премьерную ленту музыканта Гарика Сукачева, который также станет почетным участником Шукшинских дней, «Алтайская песня».

Подробную программу можно посмотреть на сайте Управления по культуре и архивному делу.