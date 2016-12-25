Чудо в Рождество: в Барнауле пройдет спектакль «Падал прошлогодний снег»

Александр
Автор: Александр Декабрь 25, 2016 00:46

Чудо в Рождество: в Барнауле пройдет спектакль «Падал прошлогодний снег»

Чудо в Рождество: в Барнауле пройдет спектакль "Падал прошлогодний снег"

Недетская театральная студия покажет сказку для взрослых
Чудо в Рождество: в Барнауле пройдет спектакль "Падал прошлогодний снег"

Вербатим, театральное представление, построенное на реальных монологах людей, «Падал прошлогодний снег» покажут барнаульцам 7 января. Зрителей ждет сказка для взрослых, над которой работала режиссер Дарья Уханкова и выпускники ее «недетской» театральной студии «ШУМ».

Чудо в Рождество: в Барнауле пройдет спектакль "Падал прошлогодний снег"

Участники проекта, среди которых нет профессиональных артистов, поделятся со сцены своими воспоминаниями о том, как перестали верить в чудеса, только, как окажется в финале, совершенно напрасно, так как чудо всегда придет к тому, кто оставит для него в своей жизни хотя бы небольшое место.

«Мы работали над постановкой около трех месяцев. Правда, изначально планировали совсем другое: хотели создать новогодний спектакль, но не по стандартному сценарию, а какую-то другую историю, сегодняшнюю. Решили взять за основу известный мультфильм, который многим нравится, но кажется непонятным. Начали делать этюды на его тему, и в процессе репетиции ребята начали рассказывать свои истории, таким образом мы вышли к формату вербатима», – объясняет Дарья Уханкова.

Показ пройдет в культурном пространстве LOFT 24, а начнется в 17:00.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 25, 2016 00:46
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