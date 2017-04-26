Данила Козловский начал съемки фильма «Тренер» с собой в главной роли

Съемки будут проходить весной и летом 2017 года в Москве, Краснодаре и Лондоне
Российский актер Данила Козловский приступил к съемкам фильма «Тренер», где он выступает в главной роли, а также является режиссером и продюсером, пишет портал oane.ws.
Фильм рассказывает о бомбардире национальной сборной Юрии Столешникове, который не смог в решающем матче забить пенальти, после чего прекратил спортивную карьеру и стал тренером в провинциальном клубе «Метеор».
Съемки начались весной этого года, также они будут продолжаться все лето. Места съемок — Москва, Краснодар и Лондон.
Козловский говорит, что сначала он не хотел режиссировать эту картину, но его очень тронул сюжет фильма, поэтому он стал еще и режиссером.
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