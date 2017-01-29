Дату премьеры нового сезона «Игры престолов» «слили» в сеть

Виновником «утечки» даты премьеры первого эпизода стал кинокаталог IMDb

Кинокаталог IMDb по ошибке опубликовал список эпизодов и дату выхода первой серии седьмого сезона «Игры престолов», пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Independent.

Информацию сразу же удалили с сайта, однако пользователи успели сделать скриншот страницы. Согласно этим данным, первый эпизод выйдет на экраны 25 июня. К тому же стала известна продолжительность сезона — шесть эпизодов.

«Российская газета» добавляет, что канал HBO пока никак не прокомментировал «утечку» информации.

«Игра престолов» — американский фэнтези-сериал по мотивам книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Он выходит в эфир с 2011 года на канале HBO. На счету сериала 10 номинаций на премию «Эмми». Ранее сообщалось, что восьмой сезон станет заключительным.