Дату премьеры нового сезона «Игры престолов» «слили» в сеть

Виновником «утечки» даты премьеры первого эпизода стал кинокаталог IMDb
Кинокаталог IMDb по ошибке опубликовал список эпизодов и дату выхода первой серии седьмого сезона «Игры престолов», пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Independent.
Информацию сразу же удалили с сайта, однако пользователи успели сделать скриншот страницы. Согласно этим данным, первый эпизод выйдет на экраны 25 июня. К тому же стала известна продолжительность сезона — шесть эпизодов.
«Российская газета» добавляет, что канал HBO пока никак не прокомментировал «утечку» информации.
«Игра престолов» — американский фэнтези-сериал по мотивам книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Он выходит в эфир с 2011 года на канале HBO. На счету сериала 10 номинаций на премию «Эмми». Ранее сообщалось, что восьмой сезон станет заключительным.
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