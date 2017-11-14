Дед Мороз в квадрате

На выходных в Барнауле встретились сразу два зимних волшебника – российский и алтайский. Счастью ребятни не было предела.

12 ноября у краевого театра драмы, несмотря на морозец, собралось много людей. Маленькие барнаульцы хлопали в ладоши, смотрели по сторонам, с нетерпением ждали, когда на площадке появятся целых два Деда Мороза! На встречу с Дедушками приехали четвероклассники из Тальменского района. Учитель Кашкарагаихинской школы и руководитель группы Валентина Иванова говорит:

– По традиции в ноябре-декабре едем с ребятами в Барнаул. Сегодня у нас насыщенная программа. Ребята отдадут волшебнику письма с желаниями и затем отправятся в Алтайский театр музыкальной комедии на спектакль «Морозко».

Сами ученики признаются, что всю ночь не спали, думали, с какой просьбой обратиться к Деду Морозу. 10-летний Кирилл Калабин рассказывает:

– У меня целый мешок заветных желаний, но выбрать-то нужно всего одно. Мечтаю увидеть под наряженной ёлкой ноутбук!

Оля Канакова хочет, чтобы Дедушка с бородой превратил её в ведьму и подарил метлу, на которой можно облететь весь земной шар. Снежана Боброва мечтает о том, чтобы ее близкие были здоровы и счастливы. Пока ученики наперебой рассказывали о сюрпризах, которые они планируют получить в новогоднюю ночь, на площадке появились оба Деда Мороза, алтайский пришел вместе со Снегурочкой, мишкой и зайцем, российский в нынешнем году оставил внучку дома на хозяйстве, а в путешествие взял веселых клоунов. Волшебники при встрече обняли друг друга. Наш Дедушка рассказал прибывшему из Красноярска гостю о том, как в Барнауле готовятся к зимнему празднику:

– На площади Сахарова будет стоять огромная елка, рядом установят карусели. Мастера сделают красивые ледяные фигуры. В городе скоро откроют катки для взрослых и детей.

Тот в свою очередь отметил, что очень любит бывать на Алтае, любоваться красивой зимней природой и радовать ребятишек. Он аккуратно сложил детские письма в большой красный мешок и пообещал исполнить все мечты.

Праздник продолжился в одном из торговых центров Барнаула. Для малышей подготовили интересную программу. Они украшали пряничную елку, фотографировались с роботами, уплетали сладкую вату. Сотни людей в этот день пришли посмотреть на гостя из Великого Устюга. Дети обнимали российского Деда Мороза, читали ему стихи, трогали за бороду.

С седобородым волшебником на Алтай приехала фигуристка, участница шоу «Танцы на льду» Анастасия Гребенкина. Вместе они исполнили желание 10-летнего барнаульца Ильи Синицына. Мальчику с синдромом ДЦП гости подарили специальные коньки и вывели его на каток в новой спортивной обуви. Момент был настолько трогательным, что многие присутствующие не могли сдержать слез. Мама Ильи Юлия делится впечатлениями:

– Зима для сына – любимое время года. Он любит играть в снежки, лазить по сугробам. Осенью сказал мне о том, что хочет встать на коньки. Мы написали письмо Деду Морозу, и вот мечта стала реальностью.

Затем праздник продолжился в барнаульском парке «Лесная сказка». Там прошла программа «Загадай желание». В резиденции алтайского Деда Мороза организовали фотосессию. Гостей угощали чаем с алтайскими травами и медом.

КСТАТИ

В воскресенье в Барнауле в торжественной обстановке открыли «Школу волшебников». Это совместный проект местной резиденции Деда Мороза и детского города профессий «Кидвиль».