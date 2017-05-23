Дегустация пива и милицейское авто: как в Барнауле прошла «Ночь музеев»

В этом году особой популярностью пользовалась площадка паблика Barnaul22

Всероссийская акция «Ночь музеев» прошла 20 мая уже в 12-й раз. К акции в этом году присоединились 97 краевых, муниципальных, ведомственных и школьных музеев, выставочных залов и галерей. Причем 39 из них находились в Барнауле.

Особой популярностью среди горожан вызвало мероприятие, которое проводило популярное сообщество Barnaul22</strong>. В частности, общественники в «Музейную ночь» в Барнауле установили первое фортепиано на улице. Все желающие могут поиграть на нем на проспекте Социалистическом, 71, возле кофейни Granmulino. Именно там с 17.00 началась развлекательная программа с интересными и яркими конкурсами, с призами и выступлением музыкантов, исполнявших отличную музыку.

Также здесь прошла выставка ретроавтомобилей и раритетных коллекций монет и книг, мастер-классы по приготовлению блюд, а после их бесплатная дегустация, а также выступление танцевальных коллективов, танцевальный флешмоб в стиле ретро, интерактивные экскурсии по пивоварне Vienne Lion каждый час. Желающих отведать вкусного пива было так много, что люди записывались на экскурсию на два часа вперед. Народу на площадке Barnaul22 было так много, что все музеи города должны были завидовать активности создателей популярного паблика. Даже после 20.00, когда основные мероприятия завершились, на уличной террасе кофейни Granmulino все барнаульцы могли посмотреть матч полуфинала чемпионата мира между Россией и Канадой. Дальше же горожане собрались у установленного фортепиано, где любой желающий мог на выбор исполнить композицию.

Что касается официальных мероприятий, то «Ночь музеев» официально стартовала в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая. На мероприятии с словами приветствия выступил вице-премьер Алтайского края Андрей Щукин. Он напомнил, что в этом году акция посвящена Году экологии и 80-летию региона.

«Я думаю, что каждый год мы будем видеть на таких мероприятиях все больше и больше жителей и гостей нашего края. Алтайский край — регион с богатой и интересной историей, яркими культурными традициями. Нам есть что показать, чем удивить и порадовать, чем угостить наших друзей. «Ночь музеев» это еще раз подтверждает», — заявил Андрей Щукин.

К «Ночи музеев» в музее, к слову, подготовили специальную программу. Директор ГМИЛИКА Игорь Коротков также пригласил гостей стать участниками новой музейной акции: всей семьей приезжать в музей на велосипеде. Для этого ГМИЛИКА с коммерческой фирмой-партнером обустроили на территории музейной усадьбы велопарковку.

В этом году в списке участников популярной культурной акции были и новые площадки. В частности, кафедра музеологии и документоведения Алтайского государственного института культуры, музей истории дорог Алтая Алтайавтодора, музей Краевого шахматного клуба, музей бытовой и специальной электронной техники «Эскор» и многое другое. Также впервые в «Ночь музеев» гостей ждали в Мемориальном музее имени Валерия Золотухина в селе Быстрый Исток.

Также особой популярностью среди барнаульцев в этом году пользовалась площадка в музее Главного управления МВД РФ по Алтайскому краю. Там была организована программа «80 лет на посту». Началась акция «Ночь музеев» с выступления духового оркестра культурного центра ГУ МВД России Алтайского края. Посетителей также ждали обзорные экскурсии по музею, где они могли посмотреть фильмы о деятельности современной алтайской полиции. Также гостям представили выставку милицейской авто- и мототехники советского периода и выставку книг «История алтайской милиции-полиции в печатных изданиях».

Еще одним новым местом на карте мероприятий этого года стало творческое пространство «Кислород». Там прошла выставка молодых художников «Постграффити», а любой желающий мог попробовать свои силы в аэрографии, граффити-шоу. В конце вечера перед барнаульцами выступил известный бармен из Казани Roof bar, а также в течение всего вечера на площадке было световое VJ– шоу и музыкальное DJ–сопровождение.