Дельфийские игры стартуют в Алтайском крае

Сегодня, 13 июня, в Змеиногорском районе состоится официальное открытие XVIII краевые Дельфийских игр «Вместе лучше!». Крупнейший в регионе творческий форум будет проходить по 16 июня.

В нем участвуют молодые таланты из 40 территорий Алтайского края. Самые многочисленные делегации представляют Барнаул, Новоалтайск, Бийск, Змеиногорский и Павловский районы. Общее количество участников Дельфийских игр 2018 года превышает 700 человек.

Участникам Игр предстоит показать свое мастерство в номинациях: пение, хореография, художественное чтение, конкурс команд КВН, инструментальное исполнительство. Второй год, по решению оргкомитета, будет представлена номинация «Поэтическое творчество».

В этом году самой многочисленной по количеству заявок стала номинация удожественное чтение: около 60 чтецов представят свои работы на суд зрителей и жюри. А самой многочисленной по количеству участников остается номинация «Хореография».

Отметим, программа XVIII краевых Дельфийских игр насыщена не только состязаниями, но и интересными мероприятиями. Это показ кинофильма 3D, выездные концерты, фестиваль уличного кино, творческие встречи и мастер-классы, гала-концерт участников и победителей Дельфийских игр «Вместе лучше».