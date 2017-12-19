«День короткометражного кино» пройдет в Алтайском крае
Алтайский край присоединится к Всероссийской акции «День короткометражного кино-2017». С 16 по 23 декабря жителям региона бесплатно покажут лучшие ленты года.
Программы составлены из фильмов ВГИК, Высших курсов сценаристов и режиссеров, Московской школы кино и других ведущих киношкол. Например, можно будет увидеть «Семейные отношения», «Звезды в коротком метре», «Короткий метр. Сделано в Петербурге» и др.
Показы короткометражного кино пройдут в новых кинозалах в Змеиногорске, Кулунде, Поспелихе, Камне-на-Оби. В Барнауле любители кино могут посетить кинотеатр «Премьера» и Алтайскую краевую библиотеку им. В. Я. Шишкова», сообщили в региональном управлении по культуре и архивному делу.
Расписание сеансов основных программ:
АКУНБ им. В.Я. Шишкова (г. Барнаул):
16 декабря
Программа анимации (6+) с 13.00 до 14.30
«Семейные отношения» (16+) с 14.45 до 16.15
«Звезды в коротком метре» (18+) с 16.30 до 18.00
Кинотеатр «Премьера» (г.Барнаул) :
19 декабря — 16.00 «Звезды в коротком метре» (16+)
20 декабря — 16.00 «Семейные отношения» (16+)
21 декабря — 16.00 «Анимация» (6+)
22 декабря — 16.00 «Короткий метр. Сделано в Петербурге» (16+)
В кинозале с.Кулунда:
19 декабря — 19.00 Программа «Семейные отношения» (16+)
20 декабря — 15.00 Программа анимации (6+)
22 декабря — 16.00 Программа «Звезды в коротком метре» (16+)
В кинозале с.Поспелиха:
21 декабря
11.00 Программа анимации (6+)
13.00 Программа «Звезды в коротком метре» (16+)
15.00 Программа «Семейные отношения» (16+)
В кинозале г.Змеиногорска:
21 декабря — 17.00 Программа «Семейные отношения» (16+)
22 декабря — 17.00 Программа «Звезды в коротком метре» (16+)
23 декабря — 15.00 Программа анимации (6+)
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