«День короткометражного кино» пройдет в Алтайском крае

Алтайский край присоединится к Всероссийской акции «День короткометражного кино-2017». С 16 по 23 декабря жителям региона бесплатно покажут лучшие ленты года.

Программы составлены из фильмов ВГИК, Высших курсов сценаристов и режиссеров, Московской школы кино и других ведущих киношкол. Например, можно будет увидеть «Семейные отношения», «Звезды в коротком метре», «Короткий метр. Сделано в Петербурге» и др.

Показы короткометражного кино пройдут в новых кинозалах в Змеиногорске, Кулунде, Поспелихе, Камне-на-Оби. В Барнауле любители кино могут посетить кинотеатр «Премьера» и Алтайскую краевую библиотеку им. В. Я. Шишкова», сообщили в региональном управлении по культуре и архивному делу.

Расписание сеансов основных программ:

АКУНБ им. В.Я. Шишкова (г. Барнаул):

16 декабря

Программа анимации (6+) с 13.00 до 14.30

«Семейные отношения» (16+) с 14.45 до 16.15

«Звезды в коротком метре» (18+) с 16.30 до 18.00

Кинотеатр «Премьера» (г.Барнаул) :

19 декабря — 16.00 «Звезды в коротком метре» (16+)

20 декабря — 16.00 «Семейные отношения» (16+)

21 декабря — 16.00 «Анимация» (6+)

22 декабря — 16.00 «Короткий метр. Сделано в Петербурге» (16+)

В кинозале с.Кулунда:

19 декабря — 19.00 Программа «Семейные отношения» (16+)

20 декабря — 15.00 Программа анимации (6+)

22 декабря — 16.00 Программа «Звезды в коротком метре» (16+)

В кинозале с.Поспелиха:

21 декабря

11.00 Программа анимации (6+)

13.00 Программа «Звезды в коротком метре» (16+)

15.00 Программа «Семейные отношения» (16+)

В кинозале г.Змеиногорска:

21 декабря — 17.00 Программа «Семейные отношения» (16+)

22 декабря — 17.00 Программа «Звезды в коротком метре» (16+)

23 декабря — 15.00 Программа анимации (6+)