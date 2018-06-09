«День России на Бирюзовой Катуни». Куда сходить и что нельзя пропустить

Всероссийский фестиваль традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни» пройдет в Алтайском крае с 10 по 12 июня. Но программа включает мероприятия с 8 июня, они будут проходить в Барнауле и Алтайском крае.

«Алтайская правда» публикует полную программу мероприятий Всероссийского фестиваля традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни». Не пропустите!

Программа «Дня России на Бирюзовой Катуни»

8 июня (Барнаул)

10.00 — 12.00 Открытие Всероссийского фестиваля традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни».

Пленарное заседание I Международного научного форума «Интеграционные процессы в этнокультурной сфере»

(Алтайский государственный университет, ул. Димитрова, 66, Зал Ученого совета)

13.00 — 18.00 Работа секций VI Международной научной конференции «Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве»

Работа секций региональной научно-практической конференции «Социальная интеграция и развитие этнокультур в региональном социуме»

(Алтайский государственный университет, ул. Димитрова, 66)

9 июня (г. Барнаул, Алтайский район)

12.00 — 16.00 Работа секций VI Международной научной конференции «Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве» Работа секций региональной научно-практической конференции «Социальная интеграция и развитие этнокультур в региональном социуме»(Алтайский государственный университет, ул. Димитрова, 66)

19.00 — 21.00 Мастер-класс «Приготовление печенья с использованием штампов и скалок» Сергей Федоров, Екатерина Косякова, Челябинская область (туркомплекс «Березка»)

19.00 — 21.00 Мастер-класс «Основные принципы обучения традиционной мужской пляски. Воспроизведение, чередование основных плясовых элементов» Виктор Соловьев, Вологодская область (туркомплекс «Березка»

21.00 — 23.00 Традиционная вечерка с хороводами и народными играми (туркомплекс «Березка»)

10 июня (Алтайский район, туркомплекс «Березка»)

10.00 — 16.00 Творческая лаборатория фольклорных коллективов «Древо»

10.00 — 16.00 Выставка-ярмарка «Живое ремесло»

10.00 — 12.00 Мастер-класс «Традиционная деревянная игрушка» Никандр Галкин, Красноярский край

16.00 — 18.00 Мастер-класс «Казачья лезгинка» Ансамбль «Казачий кругъ», Москва

16.00 — 18.00 Мастер-класс «Птица счастья» Ирина Николаева, Кемеровская область

19.00 — 21.00 Мастер-класс «Методика вокальной работы с молодежным фольклорным ансамблем»

Галина Сысоева, Воронежская область

21.00 — 23.00 Традиционная вечерка с хороводами и народными играми

11 июня (Алтайский район, туркомплекс «Бирюзовая Катунь»)

14.00 — 18.00 Выставка-ярмарка «Живое ремесло» Творческая встреча этнокультурных объединений «Я горжусь тобой, Алтай!»

16.00 — 18.00 Выставка-презентация этнокультурных объединений

20.00 — 22.00 Концертная программа с участием ансамбля горлового пения «АлтайКай» (Р. Алтай), группы «Якруна» (Азербайджан, Молдова, Россия, Украина) и ансамбля «Казачий Кругъ» (Москва)

12 июня (Алтайский район, туркомплекс «Бирюзовая Катунь»)

11.00 — 15.00 Выставка-ярмарка «Живое ремесло»

11.00 — 15.00 Выставка-презентация этнокультурных объединений. Мастер-классы по национальным играм, танцам

12.30 — 13.00 Хороводное шествие фольклорных коллективов

13.00 — 15.00 Торжественное закрытие фестиваля.

Праздничный концерт «День России на Бирюзовой Катуни»

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