Десять стран стали победителями первого полуфинала «Евровидения»

Финал песенного конкурса пройдет в Киеве 13 мая
Десять стран стали победителями первого полуфинала конкурса «Евровидение», прошедшего накануне в Киеве. Информация об этом опубликована в официальном аккаунте конкурса в Twitter.
Как пишет РБК, победителями первого полуфинала стали следующие страны: Швеция, Португалия, Кипр, Бельгия, Молдавия, Польша, Азербайджан, Греция, Армения и Австралия.
Как сообщается, в полуфинале также выступили певцы из Грузии, Албании, Черногории, Финляндии, Чехии, Словении и Латвии.
Напомним, финал «Евровидения-2017» назначен на 13 мая. Россия в этом году не принимает участие в конкурсе. Нашу страну должна была представлять певица Юлия Самойлова, но СБУ не пустила ее в страну из-за выступлений в Крыму.
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Светлана
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Фириджанова
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коля пупкин
парень молодецЧитать статью
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Светлана
ДаЧитать статью
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