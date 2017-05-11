Десять стран стали победителями первого полуфинала «Евровидения»

Финал песенного конкурса пройдет в Киеве 13 мая

Десять стран стали победителями первого полуфинала конкурса «Евровидение», прошедшего накануне в Киеве. Информация об этом опубликована в официальном аккаунте конкурса в Twitter.

Как пишет РБК, победителями первого полуфинала стали следующие страны: Швеция, Португалия, Кипр, Бельгия, Молдавия, Польша, Азербайджан, Греция, Армения и Австралия.

Как сообщается, в полуфинале также выступили певцы из Грузии, Албании, Черногории, Финляндии, Чехии, Словении и Латвии.

Напомним, финал «Евровидения-2017» назначен на 13 мая. Россия в этом году не принимает участие в конкурсе. Нашу страну должна была представлять певица Юлия Самойлова, но СБУ не пустила ее в страну из-за выступлений в Крыму.