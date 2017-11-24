Дети рады. Как не ошибиться с детским новогодним подарком?

Новый год – это всегда волшебство. Когда тебе пять и даже, когда тебе 50. Но если взрослому угодить бывает просто – он сам скажет, что хочет, или купить ему универсальный подарок конфеты-шампанское-символ года, то с детьми так поступать нельзя. Мы постарались составить «волшебную инструкцию» для родителей, а также предложить небольшой список подарков, которые могут порадовать детей.

Как понять, что хочет ребенок?

Наблюдайте! Лучшая подсказка – наблюдение. Если ребенок задерживается у витрины или около полки в магазине и смотрит на какую-либо игрушку с завидным постоянством, как говорится, «возьмите на заметку». Увидев ее в качестве подарка, он очень обрадуется.

Сыграйте в игру «Желания». Очень часто дети, когда уже подросли, начинают сомневаться в Деде Морозе и думают, что подарки приносят родители. Чтобы укрепить свою веру, они никому не говорят о желаниях и надеются на чудо. Суть игры проста – каждый, в том числе взрослый, по очереди говорит, что бы хотел сильно-сильно получить в подарок.

Письмо Деду Морозу. Это можно обставить как ритуал – самим склеить конверт, самим написать или нарисовать. Но «отправить» можно не в Великий Устюг, а в сугроб недалеко от дома или оставить на ночь на балконе. Прочитайте его осторожно, чтобы не вызывать подозрений, иначе весь праздни можно испортить.

Купить новогодний подарок лучше заранее, чтобы потом не бегать в последний день и не искать нужную вещь, упаковочный материал и т.д.

От теории – к практике

Поверьте, дома под елку вы можете положить что угодно, даже самый фееричный и дорогой подарок. Но вот в детском коллективе делать этого не нужно. Когда родительский чат в социальной сети начинает накаляться от споров мам, пап, воспитателей и учителей о том, что и кому нужно, это просто некрасиво. В конце концов, подарок в классе ли группе – не трагедия вселенского масштаба. Постарайтесь придерживаться нескольких правил:

Лучше, когда в подарке все-таки есть сладости. Все-таки Новый год. Необязательно мешок конфет. Это может быть хорошая шоколадка, киндер-сюрприз или набор действительно вкусных конфет;

Одинаковые подарки (с возможным вариантом для мальчиков и для девочек) – все-таки универсальный вариант. Он не вызовет детской зависти, слез и обид. А если кто-то недоволен, то всегда можно сказать: давай подождем Нового года дома и посмотрим, что будет под елкой там?

Если все-таки в коллективе приняли решение о разных подарках, то упаковку постарайтесь сделать одинаковой и обязательно подпишите что и кому. Опять же для того, чтобы избежать конфликтов.

Мария Стрыгина