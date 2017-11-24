Дети рады. Как не ошибиться с детским новогодним подарком?
Новый год – это всегда волшебство. Когда тебе пять и даже, когда тебе 50. Но если взрослому угодить бывает просто – он сам скажет, что хочет, или купить ему универсальный подарок конфеты-шампанское-символ года, то с детьми так поступать нельзя. Мы постарались составить «волшебную инструкцию» для родителей, а также предложить небольшой список подарков, которые могут порадовать детей.
Как понять, что хочет ребенок?
- Наблюдайте! Лучшая подсказка – наблюдение. Если ребенок задерживается у витрины или около полки в магазине и смотрит на какую-либо игрушку с завидным постоянством, как говорится, «возьмите на заметку». Увидев ее в качестве подарка, он очень обрадуется.
- Сыграйте в игру «Желания». Очень часто дети, когда уже подросли, начинают сомневаться в Деде Морозе и думают, что подарки приносят родители. Чтобы укрепить свою веру, они никому не говорят о желаниях и надеются на чудо. Суть игры проста – каждый, в том числе взрослый, по очереди говорит, что бы хотел сильно-сильно получить в подарок.
- Письмо Деду Морозу. Это можно обставить как ритуал – самим склеить конверт, самим написать или нарисовать. Но «отправить» можно не в Великий Устюг, а в сугроб недалеко от дома или оставить на ночь на балконе. Прочитайте его осторожно, чтобы не вызывать подозрений, иначе весь праздни можно испортить.
- Купить новогодний подарок лучше заранее, чтобы потом не бегать в последний день и не искать нужную вещь, упаковочный материал и т.д.
От теории – к практике
- Поверьте, дома под елку вы можете положить что угодно, даже самый фееричный и дорогой подарок. Но вот в детском коллективе делать этого не нужно. Когда родительский чат в социальной сети начинает накаляться от споров мам, пап, воспитателей и учителей о том, что и кому нужно, это просто некрасиво. В конце концов, подарок в классе ли группе – не трагедия вселенского масштаба. Постарайтесь придерживаться нескольких правил:
- Лучше, когда в подарке все-таки есть сладости. Все-таки Новый год. Необязательно мешок конфет. Это может быть хорошая шоколадка, киндер-сюрприз или набор действительно вкусных конфет;
- Одинаковые подарки (с возможным вариантом для мальчиков и для девочек) – все-таки универсальный вариант. Он не вызовет детской зависти, слез и обид. А если кто-то недоволен, то всегда можно сказать: давай подождем Нового года дома и посмотрим, что будет под елкой там?
- Если все-таки в коллективе приняли решение о разных подарках, то упаковку постарайтесь сделать одинаковой и обязательно подпишите что и кому. Опять же для того, чтобы избежать конфликтов.
Мария Стрыгина
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