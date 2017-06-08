DFM приглашает барнаульцев на пляжную вечеринку в честь дня рождения

Александр
Автор: Александр Июнь 8, 2017 21:46

DFM приглашает барнаульцев на пляжную вечеринку в честь дня рождения

DFM приглашает барнаульцев на пляжную вечеринку в честь дня рождения

Мероприятие пройдет в формате крупнейшего open-air «Витамин D»

16 июня в комплексе бассейнов «Пляж» состоится празднование 11-летия одной из самых динамичных радиостанций — DFM Барнаул 102.4. Мероприятие пройдет в формате крупнейшего open-air «Витамин D».

Пять часов в режиме нон-стоп заряжать «Витамином D» будут: резиденты DFM Барнаул, гр. Gramada, sexy Go-Go, pole-dance, twerk. За диджейским пультом Юля Петрова. Хедлайнеры вечеринки: Mana&Renei (г. Новосибирск) — новое имя в клубной индустрии Сибири.

Все желающие могут принять участие в фотоконкурсе «Yellow style» и получить свои билеты на главное событие этого лета.

Подробности и условия конкурса читайте в группах:

«ВКонтакте»: https://vk.com/dfm_barnaul_22

Instagram: https://www.instagram.com/dfm_barnaul/

Вечеринка состоится на Пляже в Парке Спорта

По адресу: ул. Энтузиастов, д.12в

Сбор гостей — в 15.30 ч.

Справки по телефону 8 (3852) 22-99-92

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Александр
Автор: Александр Июнь 8, 2017 21:46
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