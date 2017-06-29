Директор Новосибирского театра оперы и балета ушел в декрет, уехав в Ниццу

Александр
Автор: Александр Июнь 29, 2017 11:46

Директор Новосибирского театра оперы и балета ушел в декрет, уехав в Ниццу

Директор Новосибирского театра оперы и балета ушел в декрет, уехав в Ниццу

Сейчас его обязанности исполняет бывший специалист по кадрам в Новосибирском филиале пивоваренной компании «Балтика»

Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман ушел в декретный отпуск на три года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова депутата горсовета Новосибирска Натальи Пинус.

Как сообщается, Кехман взял декрет три месяца назад. Сейчас он находится в Ницце или в Сен-Тропе. Любопытно, что год назад гендиректор этого культурного учреждения был признан банкротом. 

Есть информация, что театром сейчас руководит бывший специалист по кадрам в Новосибирском филиале пивоваренной компании «Балтика» Снежана Лобарь (Любарь).

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Автор: Александр Июнь 29, 2017 11:46
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