Директор Новосибирского театра оперы и балета ушел в декрет, уехав в Ниццу

Сейчас его обязанности исполняет бывший специалист по кадрам в Новосибирском филиале пивоваренной компании «Балтика»

Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман ушел в декретный отпуск на три года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова депутата горсовета Новосибирска Натальи Пинус.

Как сообщается, Кехман взял декрет три месяца назад. Сейчас он находится в Ницце или в Сен-Тропе. Любопытно, что год назад гендиректор этого культурного учреждения был признан банкротом.

Есть информация, что театром сейчас руководит бывший специалист по кадрам в Новосибирском филиале пивоваренной компании «Балтика» Снежана Лобарь (Любарь).