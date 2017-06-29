Директор Новосибирского театра оперы и балета ушел в декрет, уехав в Ниццу

Сейчас его обязанности исполняет бывший специалист по кадрам в Новосибирском филиале пивоваренной компании «Балтика»
Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман ушел в декретный отпуск на три года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова депутата горсовета Новосибирска Натальи Пинус.
Как сообщается, Кехман взял декрет три месяца назад. Сейчас он находится в Ницце или в Сен-Тропе. Любопытно, что год назад гендиректор этого культурного учреждения был признан банкротом.
Есть информация, что театром сейчас руководит бывший специалист по кадрам в Новосибирском филиале пивоваренной компании «Балтика» Снежана Лобарь (Любарь).
Читайте также
- Новый сериал от Marvel о «Людях Икс» покажут на большом экране в Барнауле 0 28.Янв
- Театр музкомедии работает над «позитивным» спектаклем о цыганской жизни 0 23.Фев
- «Великой Победе посвящается…» 0 15.Май
- Музыкальный «Трамвай» 2 09.Апр
- Заслуженный художник России Леопольд Цесюлевич скончался в Барнауле 0 26.Июн
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Россиянин
Предлагаю дать в морду депутату Государственной Думы - за оскорбление чести и достоинства гражданина РФ и разжигание ненависти к национальной…Читать статью
-
оксана
Здесь учат на налоговую инспекцию?Читать статью
-
Ольга, Новосибирск
Наши друзья порекомендовали посетить музей и парк в Полеводке, что мы и сделали по пути в Горный Алтай, но к…Читать статью
-
Оля
Могу ли я пойти на фармацевта после 9 класса?(на простого фармацевта не на фармацевта провизора)Читать статью
-
Скажите пожалуйста, общежитие есть?Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий