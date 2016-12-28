Disney показала, как строится грандиозный парк «Аватар»

Развлекательный объект примет посетителей летом 2017 года

Компания Disney в своем YouTube продемонстрировала промо-ролик, рассказывающий о новой тематической зоне в парке развлечений Disney’s Animal Kingdom, который посвящен фантастическому фильму Джеймса Кэмерона «Аватар».

Открытие запланировано на лето 2017 года. «Пандора: Мир «Аватара» предложит посетителям встречу с героями фильма, а также с природой фантастической планеты. В ролике появляется, в частности, режиссер картины Джеймс Кэмерон.

«Аватар», вышедший в прокат в 2009 году, собрал в мировом прокате 2,7 миллиарда долларов, что является абсолютным рекордом в истории проката. Кэмерон анонсировал выход второй серии картины в декабре 2018 года.