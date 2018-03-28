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Для Бийского городского драматического театра 2017-й стал годом обновления: за счет федеральных и краевых средств проведена реконструкция старинного здания, закуплено современное оборудование, поставлены три новых спектакля. Дорогостоящим оборудованием, а также новыми постановками театр обязан федеральной программе поддержки муниципальных театров. По ней бийская драма получила более 4 миллионов рублей.

В этом году поддержка театров малых городов продолжится уже в рамках федерального проекта «Культура малой родины». И на днях губернатор подписал распоряжение о распределении федеральных субсидий, по которому бийский и рубцовский театры получат по 5,6 млн рублей. О преобразованиях в Рубцовске мы недавно уже писали.

Другие возможности

Что значат эти средства, проще всего показать на примере.

– Этот пульт лишь часть нашего нового звукового оборудования, – говорит заведующий постановочной частью Бийского драмтеатра Юрий Шульмайстер, а затем показывает что-то вроде миниатюрной проволочки телесного цвета: – Вот головной микрофон-капелька – один такой стоит 50 тысяч рублей. И у нас теперь их пять! Почему так дорого? Это профессиональное оборудование мирового класса, качество великолепное. Сейчас идет премьерный водевиль, в котором мы используем эти микрофоны, очень довольны.

Новый световой пульт за миллион тоже существенно расширяет возможности. Как объяснил нам художник по свету Юрий Минин, у старого было мало каналов, а значит, и возможностей для подключения приборов. У нынешнего – в десятки раз больше, и со временем можно докупать и устанавливать дополнительное световое оборудование.

– У нас действительно много новшеств, и это ощущение можно сравнить только с ожиданием новогоднего подарка, – признается директор бийской драмы Ольга Малявина. – Весь коллектив театра рад, что наконец-то можно исполнить свои мечты – в первую очередь, конечно, о новых постановках. Для нас это возможность поработать с интересными режиссерами и проявить себя с какой-то другой стороны. Ну а технические обновления – свет, звук – позволяют нам предлагать более качественный продукт и тем самым привлекать новых зрителей.

Пушкин на сэкономленные

Сначала в театре планировали два новых спектакля на средства федеральной поддержки – противоречивую постановку «Страшный суп» режиссера Марата Свободного и «Здравствуй, мама!» Марины Шелевер. И когда обнаружили, что часть денег удалось сэкономить, зрителю решили подарить классику: пушкинского «Медного всадника», спектакль для подростков и молодежи, который, впрочем, благосклонно принимает и взрослый зритель.

На вопрос, что театр планирует делать со средствами, которые получит в 2018 году, Ольга Малявина говорит:

– Продолжим приобретать оборудование, в частности, нужен экран, чтобы проводить спектакли на более современном уровне. И, конечно, мы хотим пригласить новых режиссеров. Есть предварительная договоренность с несколькими постановщиками. Кстати, один из них – Сергей Бобровский уже известен бийчанам, много лет сотрудничал с театром. Дай бог, чтобы все совпало и он смог приехать, очень хочется снова поработать с этим человеком.

– Более 5 миллионов – насколько это значительная сумма для муниципального театра?

– Для меня важно, что благодаря им мы можем перенаправить заработанные театром средства, чтобы улучшить наше здание внутри. Это уже наша задача – содержать его в достойном виде. А вообще, сумма для нас колоссальная, сначала даже не верилось, что такое возможно. Я вижу, что коллектив встрепенулся и понял, что можно творить. Так что это не просто движение, это рывок вперед.

Дебют

Все говорят, что зритель у бийского театра удивительно верный. И сегодня ему стараются предложить более разнообразный репертуар: если раньше сильно ощущался перевес комедий, то в последнее время появились драма, водевиль и даже трагедия – собственно, пушкинский «Медный всадник».

– Сроки были весьма сжатые, оставалось дней девять. А репетиции шли всего пять дней, спасибо ребятам, что выучили этот нелегкий текст! – говорит артист бийского театра Артем Фоменко, для которого спектакль стал режиссерским дебютом. – Замысел родился буквально за ночь до первой читки – ну, режиссеры – люди спонтанные (смеется). Выбор пал на Пушкина, поскольку мы искали вещь, которая бы охватывала подростковую аудиторию, а она сейчас весьма несведуща в искусстве и литературе.

Выпускник АлтГАКИ 2010 года (курс Михаила и Галины Тумашовых) Артем Фоменко поделился с нами другой режиссерской мечтой: «Есть вещь, которую я хотел бы поставить на этой сцене, – Агата Кристи, «Десять негритят». Я уже года полтора мечтаю о ней, обожаю это произведение. Может, когда-нибудь получится…»

КАРПОВА

Любовь

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