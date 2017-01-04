Для каких целей используют стул стремянку?

Для того чтобы дотянуться туда, куда трудно самому, вкрутить лампочку или развесить новые шторы, просто не обойтись без такого помощника как стул стремянка.

На даче с помощью такой лестницы-подставки можно быстро собрать урожай с высоких деревьев. Нигде просто не обойтись без стула-стремянки. Он нужен в гараже. А еще — в кладовой. Да и в мастерской просто незаменим.

Это удачный ансамбль стула и многофункциональной лестницы. Перенести в любое места такое приспособление-трансформер удается без проблем — легко и просто. Этот стул прекрасно вписывается в интерьер. Сидение, которое отличается надежностью, в случае необходимости всегда сможет стать лестницей, которая отличается не только надежностью, но и безопасностью. По ней в случае необходимости вы обязательно сможете попасть на ту высоту, которая необходима в данный момент. Стремянку можно сложить, она не займет много места, что для хранения очень важно. Деревянный стул-трансформер легко переносится, перевозится на то или иное место.

С успехом стул-стремянку используют где угодно. Это может быть квартира, а может быть офис. То же касается библиотеки. По внешнему виду стул-стремянка очень похож на обычную модель стула, только сбоку есть еще ножки — дополнительно. В сидении присутствуют пара частей, для соединения которых создатели использовали специальную петлю. Когда трансформер раскладывается, то выступает в качестве стремянки — происходят изменения в ножках. То же касается спинки. А еще — задней части сидения. Конструкция отличается устойчивостью, ведь она опирается на 4 ножки.

Есть возможность изготовить складной вариант трансформера. Речь идет о стуле-стремянке, в котором может быть три либо четыре, а может быть, даже пять ступеней. Более легкий вариант — табурет-трансформер который вполне может выступать в качестве стремянки. На нем тоже можно достать, куда нужно.

Барный стул-стремянка имеет каркас, изготовленный из алюминия. Также материалом может стать нержавеющая сталь. Есть и такие модели, которые производят из металла с хромированным покрытием или из кованого железа.

Барный стул-стремянка отличается красивым покрытием, благодаря этому выглядит достаточно презентабельно, дорого. Такой стул прекрасно впишется в любой интерьер, гармонично будет сочетаться с различными материалами. Чем покупать отдельно барный стул и лестницу, лучше приобрести трансформер — барный стул-стремянку.