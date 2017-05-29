Дмитрий Маликов предложил высечь «срамную девку» Бузову на конюшне

Свое предложение Маликов опубликовал в Twitter
Знаменитый российский певец Дмитрий Маликов прокомментировал творчество ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой. Свое мнение об ее песнях Маликов выложил на странице в Twitter.
«Попался на очи царские клип Бузовой… А посему повелеваю: Указом царским высечь Ольку на конюшне аки срамную девку, дабы другим неповадно было!» — написал он.
Свое заявление певец позже прокомментировал для «Комсомольской правды». Маликов отметил, что это была шутка и ирония.
«Ну конечно! (смеется) Как же можно к этому серьезно относиться. Конечно, шутка! Там же от лица царя, я же не царь, я Дмитрий Маликов. Не обращайте внимания. Ничего я не раскритиковал. Не относитесь серьезно к моему Твиттеру, я же иронизирую»,- отметил певец.
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