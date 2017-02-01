Дмитрий Медведев выделил около 8 миллионов на поддержку алтайских театров

Регионам выделили 670 миллионов для муниципальных театров

Правительство РФ выделило российским регионам около 670 миллионов рублей на поддержку творческой деятельности театров. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Согласно подписанному Дмитрием Медведевым документу, субсидии в размере 670 миллионов распределены между бюджетами 56 субъектов страны. Средства предназначены для софинансирования расходных обязательств регионов, связанных с поддержкой творческой деятельности и укреплением материально-технической базы муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек.

Субсидии предоставляются в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы.

Алтайский край, согласно документу, получит около 8 миллионов рублей на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы профессиональных муниципальных театров. Речь идет о Бийском городском драматическом театре и Рубцовском драматическом театре. На федеральные средства планируется приобрести комплекты светового и звукового оборудования, а также создать новые постановки.

Ранее стало известно, что около 43 миллионов рублей будет выделено из федерального бюджета в 2017 году на развитие культуры Алтайского края за счет федерального бюджета.