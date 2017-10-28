Дмитрий Песков позвал всех на просмотр нашумевшей «Матильды»
В Москве 24 октября состоялся показ фильма Алексея Учителя «Матильда». После просмотра пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопросы журналистов о том, какое впечатление произвела на него кинокартина, а просто посоветовал всем его посмотреть и составить собственное мнение.
В отличие от Пескова, другие политики позволили себе ряд высказываний. Например, лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал фильм великолепным и отметил, что все в нем показано «очень нежно». А заслуженный артист России, депутат Госдумы Иосиф Кобзон посчитал фильм «красивым и романтичным». Большинство парламентариев отметили, что не увидели оскорбления чувств верующих в киноленте.
Кстати, во время московского показа за нарушения общественного порядка задержали семь человек.
Как уже писала «АП», фильм «Матильда» посвящен отношениям будущего императора Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской. Шумиха вокруг него началась после того, как депутат Госдумы Наталья Поклонская предположила, что он оскорбляет чувства верующих (Николай II и вся царская семья причислены к лику святых Русской Православной Церкви). Но кино она так и не посмотрела.
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