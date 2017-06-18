До каких достопримечательностей можно добраться на такси из аэропорта Парижа?

Аэропорт Шарль-де-Голль — крупнейший в Европе. Находится во Франции, в исторической части Парижа Иль-де-Франс – в двадцати пяти километрах северо-восточного направления города. Он принимает рейсы, как внутренние, так и внешние, а также рейсы чартерные.

Добраться из данного аэропорта до центральной части города и остальных его районов можно несколькими способами, однако самым оптимальным вариантом является трансфер из аэропорта Парижа до города. Для этого необходимо заблаговременно оплатить поездку. Вам гарантируют то, что водитель Вас дождется. К тому же оформленный заранее заказ удобен тем, что предоставляет возможность безналичного расчета, а это поможет Вам сэкономить драгоценное время и не тратить его на обмен валюты.

Стоимость такси из аэропорта Шарль-де-Голль указывается в евро и имеет прямую зависимость от класса транспортного средства – эконом, комфорт или премиум, а также от того, сколько у Вас будет попутчиков. Вместительность отсека для багажа пассажиров также играет определяющую роль.

Более всего востребованы направления — в центральную часть города, железнодорожные вокзалы, дворец Фонтенбло, Диснейленд.

В центральной части Парижа расположена одна из самых главных достопримечательностей города – Эйфелева башня. Ее отлично видно с Триумфальной арки, которая расположена в тридцати одном километре от аэропорта. Эконом-вариантом является место в собирающем пассажиров (с различных рейсов) автобусе-шаттле. Время ожидания — тридцать–шестьдесят минут. Стоимость — восемнадцать евро. Время езды занимает тридцать минут.

Расстояние от аэропорта до известного развлекательного центра Диснейленда — тридцать шесть километров. Время в пути – сорок минут. Пассажирам с детьми больше подойдет вместимый автомобиль за семьдесят четыре евро.

От данного аэропорта до второго по значимости международного аэропорта Орли — сорок четыре километра. В пути — примерно пятьдесят–шестьдесят минут. Минивэн на четверых стоит восемьдесят семь евро, на десятерых — триста тридцать три евро.

От аэропорта до ж/д вокзалов можно добраться за тридцать-сорок минут. Транспортное средство, в котором поместятся трое–четверо человек, будет стоить пятьдесят евро.

От аэропорта до Фонтебло — восемьдесят два километра. Время в пути – один час десять минут. Стоимость – сто тридцать шесть евро в авто класса комфорт, рассчитанном на четверых пассажиров.

Для заказа трансфера из аэропорта до описанных выше пунктов, а также по любым другим направлениям Вам необходимо выбрать направление, заполнить форму, и оплатить поездку. Вам пришлют электронное письмо с подтверждением заказанного трансфера на Ваш e-mail. Более подробную информацию Вы можете получить на нашем сайте.

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