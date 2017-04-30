Дочь автомеханика и парикмахерши: неподражаемая Пенелопа Крус. Фото

Оскароносная испанская актриса празднует 28 апреля свой 43-й день рождения
Прекрасная и обворожительная Пенелопа Крус отмечает 28 апреля свой 43-й день рождения.
Будучи дочерью автомеханика и парикмахерши, эта великолепная артистка стала первой испанской актрисой, получившей премию «Оскар».
В связи с днем рождения Пенелопы портал Amic.ru публикует фотоподборку этой элегантной и вечно молодой женщины.
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