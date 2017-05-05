Дочь Майкла Джексона Пэрис впервые сыграет в кино

В этом же фильме будет играть Шарлиз Терон, Дэвид Ойелоуо и Аманда Сайфрид
Дочь знаменитого американского певца Майкла Джексона Пэрис получила свою первую роль в полнометражном художественном фильме, пишет «Российская газета» со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Девушке 19 лет. Она сыграет в триллере с Шарлиз Терон, Дэвидом Ойелоуо, Амандой Сайфрид. Точный сюжет картины пока неизвестен. Известно лишь, что бизнесмен приезжает в Мексику и неожиданным образом сталкивается с наркобаронами, киллерами и ФБР.
Отметим, что ранее Пэрис Джексон подписала соглашение с модельным агентством IMG Models. Дочь короля поп-музыки завоевала 15 статуэток «Грэмми». Девушка снимается в телесериале «Звезда».
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