Дочь Майкла Джексона Пэрис впервые сыграет в кино

Александр
Автор: Александр Май 5, 2017 11:45

Дочь Майкла Джексона Пэрис впервые сыграет в кино

Дочь Майкла Джексона Пэрис впервые сыграет в кино

В этом же фильме будет играть Шарлиз Терон, Дэвид Ойелоуо и Аманда Сайфрид

Дочь знаменитого американского певца Майкла Джексона Пэрис получила свою первую роль в полнометражном художественном фильме, пишет «Российская газета» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Девушке 19 лет. Она сыграет в триллере с Шарлиз Терон, Дэвидом Ойелоуо, Амандой Сайфрид. Точный сюжет картины пока неизвестен. Известно лишь, что бизнесмен приезжает в Мексику и неожиданным образом сталкивается с наркобаронами, киллерами и ФБР.

Отметим, что ранее Пэрис Джексон подписала соглашение с модельным агентством IMG Models. Дочь короля поп-музыки завоевала 15 статуэток «Грэмми». Девушка снимается в телесериале «Звезда». 

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Автор: Александр Май 5, 2017 11:45
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