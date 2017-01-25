Дочь Майкла Джексона убеждена в насильственной смерти отца

Девушка отметила, что ее отец часто намекал на то, что у него есть враги

18-летняя дочь американского певца Майкла Джексона Пэрис заявила, что считает гибель отца преднамеренным убийством. Девушка дала первое в своей жизни развернутое интервью изданию Rolling Stone, пишет «Лента.ру».

По словам Пэрис, Джексон нередко намекал о существовании у него врагов. «Иногда это звучало как «однажды они все-таки убьют меня», — приводит издание слова девушки. Пэрис отметила, что ее слова могут показаться еще одной конспирологической теорией, но настоящие фанаты и члены семьи, по ее словам, знают, что это правда. «Это была западня», — заключила она.

В ответ на вопрос, почему Пэрис не борется за справедливое расследование инцидента, Джексон сравнила это с шахматной партией, добавив, что она «старается играть правильно».

В интервью дочь музыканта также отвергла обвинения его в педофилии. «Представьте, как ваш отец плачет перед вами, говоря, что мир ненавидит его за поступки, которые он не совершал. Для меня именно это имеет значение», — сказала Пэрис.

Напомним, что король поп-музыки скончался в 2009 году. Ему тогда было 50 лет, а Пэрис — 11. Точная причина смерти певца до сих пор не установлена.