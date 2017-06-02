Дочь Роберта Рождественского хочет установить в Косихе памятник своему отцу

Александр
Автор: Александр Июнь 2, 2017 03:45

Дочь Роберта Рождественского хочет установить в Косихе памятник своему отцу

Дочь Роберта Рождественского хочет установить в Косихе памятник своему отцу

Звезды эстрады приедут на Рождественские чтения и споют бесплатно

Дочь Роберта Рождественского Екатерина намерена установить памятник своему отцу на его родине — в селе Косиха Алтайского края. Однако сейчас это только предварительные планы.

Как сообщил в понедельник, 29 мая, в ходе пресс-конференции с журналистами вице-премьер правительства Алтайского края Андрей Щукин, в этом году юбилей нашего земляка будет отмечаться с большим размахом. Звезды отечественной эстрады, в том числе народные артисты России Тамара Гвердцители, Александр Маршал, а также актер театра и кино Максим Аверин, подтвердили свой визит в Алтайский край на празднование юбилея поэта Роберта Рождественского.

В частности, 17 июня дочь Роберта Рождественского Екатерина устроит большой концерт на родине отца – в селе Косиха Алтайского края. Вместе с ней на родину отца приедут ее друзья, которые выступят для жителей бесплатно.

Для этого власти муниципалитета подготовят специальную площадку, рассчитанную на 8 тысяч человек. Там выступят звезды эстрады, а также около 400 деятелей культуры из Алтайского края. Также состоится масштабный рок-фестиваль, где алтайские коллективы будут исполнять песни на стихи Роберта Рождественского.

Юбилейный вечер состоится и в Барнауле. 16 июня в 18.30 в краевом театре драмы для жителей города выступят Максим Аверин и Тамара Гвердцители. А вот Александр Маршал прилетит только в Косиху. Несколько билетов на это мероприятие, к слову, можно будет выиграть в ближайшее время на нашем сайте. Следите за новостями.

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Александр
Автор: Александр Июнь 2, 2017 03:45
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