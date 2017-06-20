Дочери Роберта Рождественского хотят установить памятник отцу в Косихе

Дочери Роберта Рождественского попросили Зураба Церетели сделать памятник их отцу

Дочери Роберта Рождественского Ксения и Екатерина попросили скульптора Зураба Церетели сделать памятник их знаменитому отцу, чтобы установить его в алтайском селе Косиха. Об этом сообщают » Наши новости «.

Как рассказала Екатерина Рождественская, Зураб Церетели ее друг. Она уже попросила его, чтобы он придумал памятник. Разговор состоялся два месяца назад.

«Я получила его согласие. Просто не хватило физически времени, чтобы это все перевезти, поэтому памятник будет, постамент уже стоит», — сказала дочь поэта.

В Алтайском крае прошли Рождественские чтения. В регион на культурное мероприятие приезжали Тамара Гвердцители, Александр Маршал и Максим Аверин.

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