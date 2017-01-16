Долгожданный фильм Андрея Кончаловского «Рай» покажут в Барнауле

Картину можно будет посмотреть сразу в нескольких барнаульских кинотеатрах

Фильм Андрея Кончаловского, удостоенный приза за режиссуру на Венецианском кинофестивале и номинированный на получение премии «Оскар» от России, покажут в Барнауле.

Так, драму Кончаловского можно будет увидеть с 19 января в кинотеатре «Пионер», а также залах сети «Киномир».

«Рай» — черно-белая картина. В ней переплетаются три судьбы – русской эмигрантки Ольги, аристократки, участницы французского Сопротивления, француза-коллаборациониста Жюля и немца Хельмута, высокопоставленного офицера СС. Главные роли исполнили актриса и муза автора Юлия Высоцкая, актеры Виктор Сухоруков, Кристиан Клаусс, Филипп Дюкен, Петер Курт. По сути, это первый за долгие годы российский фильм о Холокосте.

Лента получила на прошлогоднем Венецианском кинофестивале «Серебряного льва» за режиссуру от председателя жюри Сэма Мендеса. Два года назад Кончаловский получил такую же награду за фильм «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына».

«Рай» вошел в шорт-лист картин, которые претендуют на получение «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».