Дом космонавта Титова ремонтируют в Алтайском крае

Алтайский мемориальный музей Германа Титова заключил договор со строительной компанией на капитальный ремонт дома семьи второго на планете космонавта. В прошлом году дом, который находится в селе Полковниково, передали в краевую собственность, и он стал объектом музея Титова.

Подрядчик демонтировал фундамент и крышу дома, завез строительный материал, приступил к замене венцов, пришедших в негодность. После этого установят оконные и дверные блоки, частично заменят пол, построят новую крышу. Дом будет обшит деревянной рейкой. Также запланированы отделочные работы и благоустройство усадьбы.

После ремонта в доме разместят новую экспозицию. Интерьеры всех комнат воссоздадут по воспоминаниям Германа и Тамары Титовых, Земфиры Авериной, старейших жителей села, а также по фотографиям, сообщает управление по культуре Алтайского края.

В доме разместят и подлинные предметы быта семьи Титовых.

Отметим, отец космонавта называл этот дом «Ласточкиным гнездом». В нем прошли детские и юношеские годы Германа Степановича.

Ранее «Алтайская правда» сообщала, что часть работ для реставрации была сделана еще зимой.