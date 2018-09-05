Досрочное голосование проходит в Алтайском крае

Досрочное голосование на выборах губернатора региона проходит в эти дни в Алтайском крае. Оно началось 3 сентября и продлится по 5 сентября включительно.

Проголосовать досрочно могут только избиратели, находящиеся в значительно удаленных от помещения для голосования местах. Это село Кедровка Ельцовского района, поселки Генералка и Тигирек Краснощековского района.

Уже проголосовали поселки Генералка и Тигирек, завтра свой выбор сделают жители села Кедровка. Информация по явке будет известна чуть позднее.

Напомним, в Единый день голосования 9 сентября 2018 года жители края будут выбирать не только главу региона, но также 46 глав сельсоветов и 414 депутатов. Четыре кандидата зарегистрированы на выборах губернатора Алтайского края: Виктор Томенко («Единая Россия»), Людмила Суслова («Справедливая Россия»), Владимир Семенов (ЛДПР) и Андрей Крылов («Партия Роста»).