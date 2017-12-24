Достоинства ножей из дамасской стали

mavit
Автор: mavit Декабрь 24, 2017 05:29

Достоинства ножей из дамасской стали

К созданию прочной, даже вечной стали стремится не одно поколение мастеров кузнечного дела. Одним из таких изобретений довелось стать дамасской стали. Ножи с ее клинками стали давно уже покорили весь мир.

И с городом Дамасском она никоим образом не связана.

В чем их преимущества?

Клинки эти особенно ценились охотниками и воинами тех далеких времен. Они невероятно красивы. Но не это в них самое главное.

Запас их прочности впечатляет. Не всякая сталь десятилетиями способна сохраняться в идеальном состоянии, даже если эксплуатируются все это время самым активным образом.

В охотничьих ножах соединились самые лучшие характеристики низкоуглеродистых и высокоуглеродистых сталей. Ведь в одном клинке сразу несколько заготовок, которые между собой свариваются и не раз подвергаются перековке. Клинок получается острым, да и деформации он не поддается. Потому и образовалось вокруг него столько легенд и мифов, почти в каждом из которых благородный воин легко разрубал таким мечом вражеский клинок.

Каждый уважающий себя коллекционер оружия обязательно обзавелся столь высокоценным экземпляром.

Хотите и вы? Перейдя по ссылке «http://www.bon-cadeau.ru/damasskaja-stal» можно подобрать ножи из дамасской стали.
 

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mavit
Автор: mavit Декабрь 24, 2017 05:29
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