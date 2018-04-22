Достоинства ручек Паркер

Ручки Parker давно вышли за пределы своей функциональной принадлежности. Это уже давно не письменная принадлежность, это стиль и показатель принадлежности к миру самостоятельных людей, тех, кто сам решает, кем ему быть в этом мире.

Об этом и данная статья.

Разнообразные коллекции ручек известного бренда это всегда утонченный стиль, классические формы и оригинальная дизайнерская отделка внешнего корпуса. Сегодня можно выбрать изысканный вариант ручки для бизнес-леди и деловых мужчин.

Чтобы разобраться, в чем заключается особенность ручки Parker, рассмотрим главные атрибуты этой брендовой письменной принадлежности.

Совершенство формы и материала

Корпус этих письменных принадлежностей всегда изготавливается из ювелирного серебра или латуни. Инкрустация выполнена из драгоценных металлов, чаще всего из золота. В перьевых ручках перо всегда покрыто золотым напылением. В зависимости от коллекционной модели, вместо золота может выступать платина или платиновое покрытие.

Форма ручки это стабильно классический вариант, которые незначительно меняется в зависимости от коллекции. Отличительной чертой является форма зажима на колпачке ручки. Кольцо на корпусе украшается гравировкой, которую можно заказать индивидуально (о стоимости ручки «Паркер», сделанной на заказ скромно промолчим…). До недавнего времени колпачки украшала эмблема компании, сегодня это просто буква «Р», которая узнаваема всеми знатоками.

Разнообразие моделей

Компания производит ручки двух типов: шариковые и перьевые. Перьевые экземпляры, изготовленные из золота с инкрустацией это всегда эксклюзивные модели высокой стоимости. В коллекциях предлагаются пять разных классов перьев, которые отличаются отделкой, материалом и соответственно стоимостью:

Вытравленная инкрустация на золотых перьях с отделкой из родия.

Позолоченное перо (основа нержавеющая сталь). Гравировка выполнена в разных вариациях буквы V.

Перья без использования золотого напыления (самый дешевый вариант).

Коллекция шариковых ручек сегодня производится во всех ценовых сегментах, но не стоит думать, что за 30 рублей можно купить настоящий «Паркер». Размеры ручек так же достаточно разнообразны. Можно выбрать классическую длину и оптимальную ширину, есть возможность купить ручку из серии MONO и MINI, длина таких экземпляров не превышает 11 см.

Какой бы Parker Вы не приобрели, это всегда показатель того, что в вашем характере присутствует чувство высокого вкуса, стиль и самостоятельность.

