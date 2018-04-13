Достопримечательности Батуми: воспоминания из поездки

Старинные достопримечательности разных веков и современные памятные места, свежий горный, морской воздух, развлечения ждут гостей грузинского города Батуми.При посещениикультурно развитого пункта в Грузии останется много впечатлений, поэтому, перейдя по ссылке https://www.tripzaza.com/ru/destinations/dostoprimechatelnosti-batumi/ можно получить информацию о достопримечательностях Батуми и приехать в город для их изучения и отдыха. Стоит более подробно рассмотреть их прямо сейчас.

Самые лучшие, красивыедомарасполагаютсянедалекоот такого места, как Приморский Бульвар. Это главная достопримечательность города. Параллельно к нему находится улица Руставели.

Стоит посетить интересно архитектурно выстроенные здания: башня алфавита,технологический институт, разныеметаллические инсталляции, фонтан «поющий», отель Рэдиссон, а также здание, напоминающее перевернутую бутылку – это дом юстиции, находящийсявозле города Батуми.

Преимущества поездки или что ждёт гостей Батуми

Сам по себе город очень чистый, производств нет, потому, при посещении достопримечательностей на открытом месте, будет хорошо здоровью.В Батуме есть причал возле которого стоит знаменитая статуя Любовь — она хорошовыглядитна фоне вечерней подсветки.

Всех гостей порадует приморский парк, возле которого есть отели, где живут приезжие туристы, гости. В этом парке привлекательными смотрятся фонтаны и оригинальный батумский ЗАГС представленный в видепоросенка.

Храмы и старинное Батуми

При перемещении по Старому городу можно увидеть храмы многих конфессий, строения конца 19 века — начала 20 и очень много архитектурных стилей. Перечислять можно очень много — лучше пройтись, осмотреться и получить удовольствие.

Важно обязательно пройтись по улице, которая называется Абашидзе – центр старинного Батуми. В принципе, похожих улиц много.

Креативные фасады и достопримечательности на европейской площади

Оригинальная европейская площадь со статуей Медеи, часами и фонтаном обрадуют посетителей.

Много очень креативных фасадов. Рекомендуется найти здание губернатора Батуми – оно свеже отремонтированное и очень даже красивое.

Развлечения

Предлагаются семейные и детские развлечения — дельфинарии, аквариумы, колесо обозрение, канатные дороги.Как взрослому, так и ребенку рекомендуетсякупить напрокат велосипед, это возможно по всему центру в городе Батуми.