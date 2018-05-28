Достопримечательности Бийска

Начните знакомство с этим самобытным городом с его исторического центра. Официальное название района, где сосредоточены основные достопримечательнсти Бийска, памятники архитектуры, музеи, заведения культуры и искусства – Старый центр. В справочнике посвященному Деловому Бийску вы найдете всю интересующую вас информацию касательно фирм, организаций, объектов, находящихся по адресам города Бийск, а так же, вы можете арендовать квартиру или забронировать номер в отеле.Каждое здание – произведение искусства. В Старом центре находятся пышные особняки и постройки XIX века. Здесь время течёт медленно, словно приглашая подольше задержаться в этом уютном районе.

Туристов удивляет хорошее состояние домов, многим из которых почти 200 лет. Причина проста. Здания возведены из красного «бросового» кирпича.

Для строительства отбирали только те кирпичи, которые не разбивались после падения с 15-местровой высоты. Тест на прочность проходили все партии стройматериалов.

В Старый центр входят улицы Советская и Толстого.

В парке Гаркавого в 2010 году открыт памятник основателю Бийска – Петру I.

Бронзовый всадник на благородном скакуне идеально вписался в купеческий район. С трёхметрового постамента царь Пётр Великий взирает на город, основанный по его указу в1709 году.

Бийский драматический театр

В 2016 году исполнится 100 лет со времени постройки роскошного здания, восхищающего не одно поколение жителей Бийска. Театр был создан благодаря помощи известного мецената А.П.Копылова.

Несколько лет назад здание было реконструировано с сохранением всех деталей. Цвета стали свежее, здание приобрело торжественный вид.

В театре до сих пор в почёте классический репертуар, с которого начиналась история труппы. На сцене выступают местные знаменитости, часто приезжают гости из Москвы и Питера.

Адрес: ул. Советская,25.

Краеведческий музей имени Виталия Бианки

Экспозиция находится в одном из самых красивых зданий города. Сюда приходят все туристические группы во время экскурсии по Бийску.

Этот роскошный кирпичный особняк был построен специально для размещения музейных фондов в 1920 году. В просторных залах находятся уникальные экспонаты разных эпох. В коллекции есть древние артефакты, археологические и палеонтологические находки, чучела животных и птиц.

Гостей ждут рассказы об истории Сибири и Алтайского края. Гостей ждут с 9 до 17 часов. Понедельник и вторник – выходные дни.

Адрес: ул. Советская,134.

Музей Чуйского тракта

Ещё одно здание, вызывающее восхищение своим интересным архитектурным обликом. Со времени постройки в 1911 году кирпичный особняк практические не изменился.

Этот музей на территории Бийска – единственная в России экспозиция, полностью посвящённая одной дороге. Какие экспонаты находятся в музее Чуйского тракта? Посетители увидят старинное деревянное колесо, обладающее магической силой. Существует поверье: каждый, кто потрёт железный гвоздь на колесе, непременно встретит удачу на своём пути.

Гостей заинтересуют:

ценные документы и фотографии, повествующие об освоении здешних земель;

образцы минералов, найденных вдоль Чуйского тракта;

чучела животных, обитающих в Сибири и в Алтайском крае;

вещи исследователей, изучавших Сибирь в прошлом веке и много других экспонатов.

Адрес: пер. Центральный,10. Гостей ждут в будни с 9:00 до 17:00.

Пушки Бийской крепости

Свидетельства прошлых времён, орудия являются одной из заметных исторических достопримечательностей города. Пётр Iосновал Бийск как город-крепость. В течение короткого срока были возведены мощные оборонительные сооружения. До наших дней крепостные стены не уцелели.

Пушки, отлитые на заводе Демидова в Уральском крае, уже более века стоят на одном месте и являются символом Бийска, наподобие Царь-пушки в Москве. Орудия находятся на улице Советской в районе стадиона «Авангард».