Достопримечательности Черногории

Черногория богата различными природными и архитектурными достопримечательностями. Незабываемый отдых ждёт, посетивших её людей.Особенностями этой страны стала не только природа, но и множество церквей, крепости и различные храмы, находящиеся на её территории.

Большую популярность имеют и черногорские курорты, во всех можно найти большое количество интересных мест, которые не оставят равнодушными не одного туриста.

Красота природы Черногории потрясает своей уникальностью. В одном месте собралось очень много интересного. Потрясающее море, привлекающее туристов в тёплое время года, тут имеется большое разнообразие пляжей, небольшие острова, расположенные в нём. А также излюбленными местами туристов стали необычайные бухты, красивейшие заливы и пещеры. Из растительного мира тут можно увидеть пальмы, тропические цветы. При желании можно попробовать необычные фрукты.

Но не только море является основной достопримечательностью, тут можно посмотреть великолепные горные пейзажи, посетить дремучие леса. Экскурсии в районы горных рек станут находкой для любителей экстремальных видов отдыха. Спуститься на лодке по этой реке или перелететь её на тарзанке может каждый желающий.

Помимо природы, в этих местах большое количество архитектурных сооружений и памятников которые стоит посетить при путешествии в Черногорию.

Необычайно красивые заповедники и небольшие города с удивительными строениями, из года в год привлекают туристов. Почти все города очень старые и имеют большое количество интересных зданий со своей удивительной историей.

Абсолютно в каждом городе или поселении Черногории имеется своя церковь. Самая большая религиозная достопримечательность монастырь Острог именно сюда ежегодно приезжает большое число паломников из всех уголков мира.

Черногорию можно посетить не только в тёплое время года, зимой она предлагает насладиться увлекательными маскарадами и концертами.

Если появилось желание посетить эту удивительную страну, стоит воспользоваться экскурсиями. Перейдя на сайт https://experts-tourister.ru/montenegro/tours можно ознакомиться с экскурсиями в Черногории.