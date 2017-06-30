Достопримечательности города Казань

История Казани насчитывает более семисот лет, хотя складывалась эта история совсем непросто. Появился этот старинный и древний город на небольшой реке Казанке, и отсюда произошло название самого города. Постепенно на город выстраивался, но он и подвергался нападением, которое постоянно вели к разрушению. Город Казань не имеет ровный рельеф. Так, его улицы, то поднимаются в гору, то опять спускаются. А иногда даже Казань заставляет путешественников и туристов спускаться по крутым склонам, которые тоже есть на городских улицах. К сожалению, история такого великолепного города известна не вся, так как во время пожара Казань потеряла не только некоторые свои исторические памятники, но и документы, которые бы подтверждали их наличие.

Известно, что в истории Казани смогла пережить трагические события, которые произошли в шестнадцатом веке. Известно, что в восемнадцатом веке известный предводитель крестьянского восстания посетил вместе со своей дружиной этот славный город. После того как Емельян Пугачев оставил его, город был практически выжжен. Но после этого город все-таки выстоял и даже стал отстраиваться, как произошло новое печальное событие для этого города. Известно, что в девятнадцатом веке он сгорел наполовину. Причем такой пожар был за одно столетие несколько раз. Поэтому туристы обратят внимание на то, что в городе такое большое количество зданий, которые относятся не к многовековой истории, а все-таки более к девятнадцатому или двадцатому веку. Хотя туристы до сих пор могут видеть те здания, которые хоть и были тронуты огнем, но все-таки смогли выстоять.

К сожалению, список древних памятников этого превосходного города с каждым годом уменьшается. Книги по истории, множество музейных экспозиций показывают реальную и не всегда приятную историю Казани. Но наряду с историческими памятниками всем туристам всегда можно будет посетить и современные заведения, где их ждет приятные кинофильмы современного формата, быстрая и молодежная музыка, легкие вечера в приятных заведениях, где всегда рады принят гостей. В Казани много и гостиниц, куда приезжающие всегда могут расположиться и наслаждаться изучением древнего и славного города.

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