Достопримечательности Камбоджи

Камбоджа – страна в Юго-Восточной Азии, географически находится на полуострове Индокитай. Когда-то называвшаяся Кампучией, Камбоджа — конституционная монархия. С севера эта страна соседствует с Лаосом, с Таиландом — на северо-западе. На юго-востоке граничит с Вьетнамом. Юго-запад Камбоджи омывают воды Сиамского залива. Территория королевства расположилась на берегах реки Меконг в нижнем его течении. Невысокие горы Кравань лежат на юго-западе страны.Туристы, которые не страшатся экзотики и те, кто предпочитает роскошный отдых на берегу моря – Камбоджа это именно то место, куда стоит поехать. Камбоджийские пляжи ничем не хуже пляжей соседнего Таиланда или Вьетнама. Инфраструктура Камбоджи, конечно, оставляет желать лучшего – дороги здесь не отличаются качеством, но вот цены на жильё и продукты питания приемлемые. Решение приехать в Камбоджу, не станет для туриста опрометчивым, и отдых в этой стране не оставит никого равнодушным. Посетить уникальные места, созерцать достопримечательности Ангкор Ват, находящегося вблизи городка Сием Рип, увидеть прекрасные старинные храмы, поможет в этом русскоязычный гид. Перейдя по ссылке http://angkorguide.ru можно ознакомиться с частным русским гидом в Камбодже Анастасией Хамзиной-Мом.

Анастасия организует и проводит индивидуальные экскурсии по Ангкору и его окрестностям. Настя родом из России, она историк, выпускник Педагогического Университета в Казани. Супруг Анастасии – местный житель — тоже по профессии гид, разговаривающий на русском языке. Живут они в городке Сием-Рип. Этот город считается духовной и культурной столицей Камбоджи.

С первых дней жизни в этой стране, Анастасия работала гидом у русских туристов в крупном международном туроператоре. Шестилетний опыт, приобретенный там, не сказался даром — работа гидом, стала её профессией. В данное время, Анастасия Хамзина-Мом вот уже два года работает самостоятельно, без посредников, являясь частным гидом по Ангкору. Как говорит она сама, частным гидом ей работать интереснее — это стимулирует дальнейшее развитие профессиональной деятельности. Работа частным гидом позволяет более гибкое взаимодействие с желаниями и возможностями гостей-туристов.