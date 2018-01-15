Достопримечательности Кьянти

mavit
Автор: mavit Январь 15, 2018 01:12

Достопримечательности Кьянти

Для всех, кто желает побывать в историческом месте и посетить множество достопримечательностей Кьянти для начала стоит посетить маршруты по красивым городам которые олицетворяют не только местное, но и мировое искусство:

 

 

· Сиена;

· Сан-джиминьяно;

· Кортона;

· Лука;

· Пиза и так далее.

Кроме этих городов можно посетить родину вина — Брунелло ди Монтальчино. Более подробно, перейдя по ссылке http://gidsiena.ru/excursions/21068 можно получить информацию о винном туре в Тоскану и долине Кьянти с русским гидом Жанной Караманешт. Она проводит экскурсии на личной машине и пешеходные, на целый день или на пол дня. Есть много других полезных экскурсий, например, поездка по такой достопримечательности, как Вал д’ Орча. Здесь чистый воздух и красивая природа завораживают каждого туриста.

 

Кроме этих городов можно посетить родину вина — Брунелло ди Монтальчино. Более подробно, перейдя по ссылке http://gidsiena.ru/excursions/21068 можно получить информацию о винном туре в Тоскану и долине Кьянти с русским гидом Жанной Караманешт. Она проводит экскурсии на личной машине и пешеходные, на целый день или на пол дня. Есть много других полезных экскурсий, например, поездка по такой достопримечательности, как Вал д’ Орча. Здесь чистый воздух и красивая природа завораживают каждого туриста.

Кроме этих городов можно посетить родину вина — Брунелло ди Монтальчино. Более подробно, перейдя по ссылке http://gidsiena.ru/excursions/21068 можно получить информацию о винном туре в Тоскану и долине Кьянти с русским гидом Жанной Караманешт. Она проводит экскурсии на личной машине и пешеходные, на целый день или на пол дня. Есть много других полезных экскурсий, например, поездка по такой достопримечательности, как Вал д’ Орча. Здесь чистый воздух и красивая природа завораживают каждого туриста.

Кроме этих городов можно посетить родину вина — Брунелло ди Монтальчино. Более подробно, перейдя по ссылке http://gidsiena.ru/excursions/21068 можно получить информацию о винном туре в Тоскану и долине Кьянти с русским гидом Жанной Караманешт. Она проводит экскурсии на личной машине и пешеходные, на целый день или на пол дня. Есть много других полезных экскурсий, например, поездка по такой достопримечательности, как Вал д’ Орча. Здесь чистый воздух и красивая природа завораживают каждого туриста.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Январь 15, 2018 01:12
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • ЕГОР

    ЕГОР

    я хочю поступить на сварщика на базе 9 класса

    Читать статью
  • Данил Сафронов

    Данил Сафронов

    У меня вопрос,я искал то,где в Бийске обучают барменов и официантов,мне выдало это училище,но зайдя сюда,не написано по поводу этих…

    Читать статью
  • Артем

    Артем

    Сколько стоит заочное обучение на учителя физической культуры

    Читать статью
  • Лена

    Лена

    Сегодня было нападение стаи бродячих собак на 9 - ти летнего ребёнка...кто там такой добрый и умный,я сообща адрес можете…

    Читать статью
  • Арманжан

    Арманжан

    Ето самый лучший игра в мире мне очень нравится

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии