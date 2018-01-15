Достопримечательности Кьянти

Для всех, кто желает побывать в историческом месте и посетить множество достопримечательностей Кьянти для начала стоит посетить маршруты по красивым городам которые олицетворяют не только местное, но и мировое искусство:

· Сиена;

· Сан-джиминьяно;

· Кортона;

· Лука;

· Пиза и так далее.

Кроме этих городов можно посетить родину вина — Брунелло ди Монтальчино. Более подробно, перейдя по ссылке http://gidsiena.ru/excursions/21068 можно получить информацию о винном туре в Тоскану и долине Кьянти с русским гидом Жанной Караманешт. Она проводит экскурсии на личной машине и пешеходные, на целый день или на пол дня. Есть много других полезных экскурсий, например, поездка по такой достопримечательности, как Вал д’ Орча. Здесь чистый воздух и красивая природа завораживают каждого туриста.

Кроме этих городов можно посетить родину вина — Брунелло ди Монтальчино. Более подробно, перейдя по ссылке http://gidsiena.ru/excursions/21068 можно получить информацию о винном туре в Тоскану и долине Кьянти с русским гидом Жанной Караманешт. Она проводит экскурсии на личной машине и пешеходные, на целый день или на пол дня. Есть много других полезных экскурсий, например, поездка по такой достопримечательности, как Вал д’ Орча. Здесь чистый воздух и красивая природа завораживают каждого туриста.

Кроме этих городов можно посетить родину вина — Брунелло ди Монтальчино. Более подробно, перейдя по ссылке http://gidsiena.ru/excursions/21068 можно получить информацию о винном туре в Тоскану и долине Кьянти с русским гидом Жанной Караманешт. Она проводит экскурсии на личной машине и пешеходные, на целый день или на пол дня. Есть много других полезных экскурсий, например, поездка по такой достопримечательности, как Вал д’ Орча. Здесь чистый воздух и красивая природа завораживают каждого туриста.

Кроме этих городов можно посетить родину вина — Брунелло ди Монтальчино. Более подробно, перейдя по ссылке http://gidsiena.ru/excursions/21068 можно получить информацию о винном туре в Тоскану и долине Кьянти с русским гидом Жанной Караманешт. Она проводит экскурсии на личной машине и пешеходные, на целый день или на пол дня. Есть много других полезных экскурсий, например, поездка по такой достопримечательности, как Вал д’ Орча. Здесь чистый воздух и красивая природа завораживают каждого туриста.