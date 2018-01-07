Достопримечательности Рима

Любителям посещать красивые места точно понравится обзорная экскурсия по Риму. Можно посетить древнюю улицу, старинную площадь, узнать историю античной развалины и великолепного дворца. Этот город всегда привлекал туристов необычной атмосферой.

Популярные места

Великолепный амфитеатр Колизей – это символ величия, который несколько веков посещали гладиаторы для боев. Здесь развалины от древней дороги и арка Тита и Константина. Это постройка конца 1 века. Арка выросла в 315 году. Постройка напоминает о победе императора в битве у Мильвийского моста.

Грандиозной достопримечательностью является Витториан. Красивая постройка в честь первого короля Виктора Эммануила II. Прямо от неё проложена дорога к лестнице Кордонаты. Проектировал ее Микеланджело в 16 веке. Здесь красуется скульптура волчицы из бронзы. Она кормит всем известных основателей Рима Ромула и Рема.

На античной площади в давние времена собирались известные политики страны. Несмотря на то, что это всего лишь руины, они пропитаны старинным духом и постоянно привлекают внимание гостей.

Купольный Пантеон построили во 2 веке, когда на троне был император Адриан с могилой Рафаэля, короля Эммануила II и Умберто I.

В Риме огромное количество фонтанов, жемчужиной которого является фонтан Треви. Выполнен он в стиле барокко Николой Сальви в 18 веке. Десятки тысяч туристов приезжают круглые сутки, чтобы полюбоваться скульптурой Нептуна.

Большой цирк – это древний ипподром, который расположился между холмами Палатин и Авентин. В 6 веке здесь соревновались колесницы, проходили состязания по конным видам спорта. Это место облюбовали состоятельные римляне.

Аппиева дорога пролегает на расстоянии 540 км до портового городка Бриндизи. Она выложена брусчаткой, которую с 4 века до н.э. использовали императорские войска, торговые караваны и обычные путешественники. Памятник истории покажет руины гробниц, замков, подземных катакомб. Все они придают дороге незабываемый вид.

Каждая достопримечательность привлекает внимание, делает поездку приятной, оставляет неизгладимое впечатление и желание вернуться.