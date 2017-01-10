Солнечногорск – замечательный город, который не входит в золотое кольцо России, однако имеет не малое количество достопримечательностей.

Советуем отправляться туда на экскурсию всей семьей. Многие люди покупают квартиры в Солнечногорске и поселяются там на постоянное место жительства. Статья расскажет вам несколько достопримечательностей города, которые обязательно должен посетить каждый.

Достопримечательности Солнечногорска:

Усадьба Болдино. В тысяча семьсот восьмидесятом году сын Евграфа начал заниматься устройством данной усадьбы, он начал кардинальные перестройки, в который соорудил оранжереи, дворы со скотами, необходимые помещения для ремесла, конюшни и т.д. Его вид был достаточно строгим. Первый этаж выстроен камнем, а для постройки второго использовалось дерево. Около усадьбы располагается парк, который имеет огромное количество прудов, на данный момент их всего пять. Озеро Сенеж. Озером данное место назвать трудно, скорее это водохранилище, которое создано искусственно. Образовалось оно в начале девятнадцатого века прямо на р. Сестре. Построили ее для того, чтобы без труда доставлять камень с реки Волги, который использовался для возведения Храма Христа Спасителя. Однако мало кто знает данную историю, поэтому называют это место озером. Глубина водохранилища составляет всего около шести метров, однако количество рыбы огромное количество. Вода в озере кристальной чистоты, что прельщает огромное количество туристов посещать данное место. Усадьба Чашниково. Располагается данный дом в Подмосковье практически рядом с Ленинградским шоссе. Основали данную усадьбу в конце семнадцатого века. Красота здания была невероятной, многие люди поражались и приходили посмотреть на него вновь и вновь. Однако в тысяча восемьсот седьмом году была красота была утрачена и мало что осталось от этой усадьбы, но кое-что все-таки уцелело, поэтому люди стараются посетить данные места и разглядеть все поближе. Усадьба Поярково. От данной усадьбы практически ничего не осталось на данный момент. Сегодня там располагается храм, он работает, внутри абсолютно новое убранство.