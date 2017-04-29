Достопримечательности Стамбула

Стамбул – прекрасный город, который удивляет своей сказочной красотой и всегда привлекает огромнейшее количество туристов. Этот город стал знаменит тем, что он соединил между собой два континента, в которых царят совершенно разные культуры. Город этот так удобно и экономически выгодно расположился, что местное население никогда не чувствовало каких-то кризисов, а сам город постоянно процветал. Чтобы совершить экскурсию, необходим индивидуальный гид по Стамбулу, который может не только показать все достопримечательности, но и рассказать всю его многовековую культуру. Стамбул является блистательной столицей Турции, но здесь можно увидеть культуру византийскую и османскую. Поэтому так шумен и многолюден в любое время года. Но в этом прекрасном и восхитительном городе действительно есть что посмотреть. Так, самым красивым местом для посещения туристов является собор Святой Софии, который относится еще к древней византийской архитектуре. Это здание уникально и оригинально, так как стала шедевром многих исторических и мировых событий. Фундамент этого здания был заложен еще в шестом веке до нашей эры. Еще одним замечательным музеем этого города является голубая мечеть. Этот прекрасный и древний храм мусульман была возведен в начале семнадцатого века. Еще одной музейной достопримечательностью является мечеть Сулеймание, которая является напоминанием о власти и могуществе Османской империи.

Известно, что в седьмом веке еще до нашего исчисления в небольшом проливе на Средиземном море было небольшое поселение. После этого оно несколько раз переименовалось, поэтому в исторических летописях об этом греческом поселении более известно, как Византия и как Константинополь. Но со временем эта стратегическая бухта стала называться Золотой Рог. «Душой» этого красочного города Стамбул является пролив Босфор, который уютно разместил в себе не только мосты и сказочные дворцы, но и соборы и целые кварталы. Но туристам нравится и посещение галатской башни, которое относится к шестому веку. Интересно и то, что в этой башке некогда была тюрьма, потом пожарная вышка, а затем ее стали еще и использовать как маяк.

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