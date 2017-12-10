Достопримечательности Стамбула: что посмотреть туристу?
Экскурсии, являющиеся наиболее популярными, включают в себя основные достопримечательности Стамбула, расположенные в историческом центре города (на полуострове) – в месте расположения Константинополя. Недалеко от него находятся культурно-исторические памятники времен империй – Византийской, а также Османской.
Экскурсии в Стамбуле на русском обязательно включают в себя три выдающихся места — удивительный Собор св. Софии, являющийся символом османского владычества Дворец Топкапы и единственную в государстве с шестью минаретами Голубую Мечеть. Эти удивительные памятники архитектуры никого не оставят равнодушными. По Вашему желанию, в список достопримечательностей можно включить те, которые хотели бы посетить именно Вы.
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