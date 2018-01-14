Достопримечательности Ватикана

Ватикан – небольшое государство, находящееся в центральной части города Рим. На вопрос о том, какие достопримечательности посетить в этом государстве сложно ответить.

Хоть Ватикан и является страной, которая сама по себе считается достопримечательностью, но русский гид в Ватикане сможет индивидуально каждому помочь найти интересные места. Профессиональный гид представляет разные экскурсии по двум городам Ватикана: Вечный город и Град-Государь. Туристы в непринуждённой обстановке узнают всё о главных достопримечательностях:

1) Музей Ватикана и Собор Святого Петра.

2) Античный Рим.

3) Рим в эпоху средневековья.

4) Галерея Боргозе.

В соборе и музее Ватикана можно проводить весь день и в них каждая деталь привлекает внимания туристов, тем более, когда можно всё подробно узнать о них через русскоговорящего гида.