Достопримечательности Ватикана
Ватикан – небольшое государство, находящееся в центральной части города Рим. На вопрос о том, какие достопримечательности посетить в этом государстве сложно ответить.
Хоть Ватикан и является страной, которая сама по себе считается достопримечательностью, но русский гид в Ватикане сможет индивидуально каждому помочь найти интересные места. Профессиональный гид представляет разные экскурсии по двум городам Ватикана: Вечный город и Град-Государь. Туристы в непринуждённой обстановке узнают всё о главных достопримечательностях:
1) Музей Ватикана и Собор Святого Петра.
2) Античный Рим.
3) Рим в эпоху средневековья.
4) Галерея Боргозе.
В соборе и музее Ватикана можно проводить весь день и в них каждая деталь привлекает внимания туристов, тем более, когда можно всё подробно узнать о них через русскоговорящего гида.
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