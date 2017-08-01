Драфт Малахова: в ВГТРК опровергли переход телеведущего на «вторую кнопку»

Пресс-служба «Первого канала» пока никак не прокомментировала ситуацию
Пресс-служба ВГТРК опровергла информацию о переходе ведущего Андрея Малахова на телеканал, сообщает RT.
«У нас в отпуске все руководство, поэтому это физически не может случиться в данный момент», — сообщил представитель пресс-службы ВГТРК.
Пресс-служба «Первого канала» пока никак не прокомментировала ситуацию. Официальный представитель Малахова Алексей Миндель также отказался комментировать слухи о переходе телеведущего.
Ранее о том, что Малахов уходит с «Первого канала» на ВГТРК, написал в Twitter журналист Егор Максимов. По его словам, фактом является то, что студию Малахова уже занял Дмитрий Шепелев, который будет вести передачу «На самом деле». Также эту новость подтвердил на своей странице главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов.
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Нурбек
Цена вопросаЧитать статью
-
Софья
Какой проходной балл? / Строений балл?Читать статью
-
Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
-
Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
-
Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий