Драфт Малахова: в ВГТРК опровергли переход телеведущего на «вторую кнопку»

Александр
Автор: Александр Август 1, 2017 11:45

Драфт Малахова: в ВГТРК опровергли переход телеведущего на «вторую кнопку»

Драфт Малахова: в ВГТРК опровергли переход телеведущего на "вторую кнопку"

Пресс-служба «Первого канала» пока никак не прокомментировала ситуацию

Пресс-служба ВГТРК опровергла информацию о переходе ведущего Андрея Малахова на телеканал, сообщает RT.

«У нас в отпуске все руководство, поэтому это физически не может случиться в данный момент», — сообщил представитель пресс-службы ВГТРК.

Пресс-служба «Первого канала» пока никак не прокомментировала ситуацию. Официальный представитель Малахова Алексей Миндель также отказался комментировать слухи о переходе телеведущего.

Ранее о том, что Малахов уходит с «Первого канала» на ВГТРК, написал в Twitter журналист Егор Максимов. По его словам, фактом является то, что студию Малахова уже занял Дмитрий Шепелев, который будет вести передачу «На самом деле». Также эту новость подтвердил на своей странице главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов.

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Александр
Автор: Александр Август 1, 2017 11:45
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