Драматург Виктор Мережко возглавит жюри XIX Шукшинского кинофестиваля

Мережко известен по сценариям к фильмам «Родня» и «Полеты во сне и наяву»

Режиссер, драматург, ведущий, автор сценариев к картинам «Полеты во сне и наяву», «Родня» и «Ночные забавы» Виктор Мережко возглавит жюри XIX Шукшинского кинофестиваля, который пройдет с 18 по 22 июля, сообщают организаторы киносмотра.

«Заявок на участие в Шукшинском кинофестивале поступает очень много. Отборочная комиссия во главе с киноведом, консультантом Союза кинематографистов России Ириной Измайловой продолжает работу по формированию афиши кинофестиваля. В числе интересных работ, которые рассматриваются для включения в афишу, например, фильм «После тебя» с участием Сергея Безрукова, «КЕ-ДЫ» режиссера Сергея Соловьева, а также картина «Золотая рыбка» режиссера Александра Галибина, продюсером фильма выступил известный актер и режиссер, сценарист Борис Токарев, который дал согласие приехать на Алтай для участия в Шукшинском фестивале», — рассказали в управлении по культуре и архивному делу.

В прошлом году жюри фестиваля возглавляла актриса Светлана Светличная. Виктор Мережко по праву считается одним из самых влиятельных и знаменитых сценаристов советского кино. Он работал с Никитой Михалковым, Александром Миттой, Романом Балояном и другими режиссерами. В последнее время Виктор Мережко активно пишет сценарии для своего сына Ивана. Вместе они сделали в 2014 году мини-сериал «Царевна-лягушка».

Ранее стало известно, что в рамках Шукшинского кинофестиваля состоится официальная премьера документальной работы Гарика Сукачева о Чуйском тракте, сделанная специально для Первого канала. Почетными гостями в этом году станут актеры Федор Добронравов, Кирилл Плетнев и другие. Полный список гостей станет известен уже в начале мая.

Торжественное открытие XIX Всероссийского Шукшинского кинофестиваля состоится 18 июля в Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина. По традиции перед церемонией открытия участники фестиваля пройдут по «красной дорожке» и поучаствуют в «автограф-сессии».